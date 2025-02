Karol i Kamila zerwali z wieloletnią tradycją. Ujawniono tajemnicę royalsów

Jedną z najbardziej niezwykłych historii zawartych w książce jest opowieść o królewskich śniadaniach. Jak się okazuje, w przeszłości potrafiły obejmować aż pięć dań! Tom Parker Bowles określa te wystawne posiłki z czasów wiktoriańskich i edwardiańskich jako „nie tyle śniadania, co prawdziwe kulinarne oblężenia”.

Królewskie śniadanie kiedyś i dziś. Co jadają royalsi?

Menu było niezwykle bogate – steki, kiełbaski, drób, a także jajka były nieodłącznym elementem porannego ucztowania monarchów. W przeciwieństwie do swoich przodków, król Karol III oraz królowa Camilla preferują znacznie skromniejsze poranne posiłki. O ile królowa Elżbieta II zadowalała się płatkami zbożowymi, tostami, jajkami i sokiem pomarańczowym, to Karol poszedł jeszcze dalej. Jego śniadania są jeszcze prostsze.

Dla Karola kluczowym elementem porannego menu są „suszone owoce i miód”, natomiast Camilla wybiera „owsiankę zimą i jogurt latem”. Parker Bowles określił te wybory jako „nowoczesne i zdrowe rozpoczęcie dnia”, choć nie jest pewien, czy królowa Wiktoria by to zaakceptowała.

Król Karol lubuje się w brytyjskiej kuchni

W innym fragmencie książki Parker Bowles podkreśla zamiłowanie swojego ojczyma do tradycyjnej brytyjskiej kuchni oraz jego pasję do zrównoważonego rolnictwa. Twierdzi wręcz, że temat ten mógłby stać się podstawą osobnej książki. Nie jest to pierwsza taka opinia – syn Camilli już wcześniej zaznaczał, że gdyby nie obowiązki królewskie, Karol „mógłby być wybitnym autorem kulinarnym”.

„Nie ma osoby bardziej obeznanej w tematyce różnych odmian owoców i warzyw, serowarstwa, rzeźnictwa czy browarnictwa” – stwierdził Parker Bowles, określając króla mianem „prawdziwego bohatera brytyjskiej kuchni”.

