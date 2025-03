Warsaw Fashion Shower – moda, która zmienia rzeczywistość

Organizatorką przedsięwzięcia jest Mariola Turbiarz, projektantka z 25-letnim doświadczeniem, znana nie tylko z nietuzinkowych kolekcji, ale także z zaangażowania w działania prospołeczne. Warsaw Fashion Shower to nie tylko pokazy mody, ale również przestrzeń do rozmowy o tolerancji, równości i zrównoważonym rozwoju.

Moda z głębszym przesłaniem

Warsaw Fashion Shower to wydarzenie, które wykracza poza ramy tradycyjnych pokazów mody. Jego celem jest promowanie inkluzywności, przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonej mody. Jak podkreśla Mariola Turbiarz, organizatorka wydarzenia:

„Chcę, żeby to wydarzenie niosło realne przesłanie – budowania tolerancji, wspierania młodych talentów i przeciwdziałania przemocy. Moda może być narzędziem zmiany, a Warsaw Fashion Shower ma to udowodnić”.

W programie wydarzenia znajdą się pokazy mody „zero waste”, podczas których zaprezentowane zostaną kolekcje stworzone z myślą o minimalizowaniu odpadów. To odpowiedź na coraz większe wyzwania związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością branży modowej. Dodatkowo odbędą się panele dyskusyjne z udziałem znanych artystów, projektantów i aktywistów, którzy poruszą tematy związane z cyberprzemocą, równością oraz przyszłością mody.

Konkurs dla młodych talentów

Jednym z kluczowych elementów wydarzenia będzie konkurs dla młodych projektantów pod hasłem „Równość”. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje prace przed gronem wybitnych jurorów, wśród których znajdą się m.in. Krystyna Mazurówna, ikona awangardy, Julia Kamińska, aktorka zaangażowana w walkę o równość, oraz duet Paprocki & Brzozowski, uznani projektanci mody. Konkurs to szansa dla początkujących twórców na zaistnienie w branży i pokazanie, że moda może być dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, rozmiaru czy pochodzenia.

Gala finałowa i występy artystyczne

Wieczorem odbędzie się gala finałowa, podczas której zobaczymy m.in. autorskie kolekcje duetu Paprocki & Brzozowski oraz samej Marioli Turbiarz. To moment, gdy moda spotyka się ze sztuką, a każdy pokaz staje się opowieścią o kreatywności i odpowiedzialności. Na scenie wystąpi również Olga Szomańska, znana z ról w musicalach takich jak „Metro” czy „Mamma Mia!”, której głos i charyzma zachwycą publiczność.

Inspirujący goście

Wydarzenie zgromadzi wyjątkowe osobowości ze świata mody, kultury i sztuki. Oprócz wspomnianych już jurorów, w Warsaw Fashion Shower wezmą udział m.in. Bartosz Kloch, model i podróżnik, który łamie bariery związane z niepełnosprawnością, oraz Beata Borucka, znana jako „Mądra Babcia”, twórczyni Silver TV, która inspiruje dojrzałe pokolenie do aktywnego życia. Nie zabraknie również głosów znanych z mediów, takich jak Bartek Fetysz, dziennikarz i znawca mody, który poprowadzi dyskusje na temat przyszłości branży.

Dla kogo jest to wydarzenie?

Warsaw Fashion Shower to propozycja dla wszystkich, którzy widzą w modzie coś więcej niż tylko trendy. To wydarzenie dla osób wrażliwych na kwestie społeczne, dla tych, którzy wierzą, że moda może być narzędziem zmiany.

To również okazja dla młodych projektantów, by zaprezentować swoje prace przed gronem ekspertów i zdobyć szansę na rozwój kariery.

Jak wziąć udział?

Wydarzenie odbędzie się 20 marca 2025 roku w Warszawie. Bilety można zakupić już teraz na stronie: Kup bilet na Warsaw Fashion Shower. W programie przewidziano zarówno pokazy mody, jak i panele dyskusyjne, a wieczorem galę finałową z udziałem znakomitych gości. Dla posiadaczy pakietu premium przygotowano również bankiet, który będzie zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: www.shower.fashion.

Moda, która łączy

Warsaw Fashion Shower to dowód na to, że moda może być nie tylko piękna, ale również odpowiedzialna. To wydarzenie, które łączy pasję do fashion z działaniami na rzecz równości, tolerancji i zrównoważonego rozwoju. Nie przegap okazji, by być częścią tej wyjątkowej inicjatywy! Zapraszamy do zakupu biletów i dołączenia do nas 20 marca 2025 roku w Warszawie.