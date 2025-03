Żaby, które zmieniają kolor. Polscy leśnicy pokazali niezwykłe zjawisko

Gdy nadchodzi wiosna i temperatury zaczynają rosnąć, samce żaby moczarowej przechodzą niezwykłą metamorfozę – ich skóra przybiera intensywnie niebieski odcień. Zjawisko to ma na celu przyciągnięcie uwagi samic podczas okresu godowego.

Mimo że w niektórych rejonach kraju nadal można dostrzec śnieg, nadchodząca kalendarzowa wiosna powoduje ożywienie w przyrodzie. Dla wielu gatunków zwierząt jest to czas wzmożonej aktywności. „Powolutku, nastaje czas żabich wędrówek w poszukiwaniu odpowiednich miejsc do rozrodu. Jest to też czas ich »randek« i »przytulasów« które nazywamy ampleksusem” – napisali leśnicy z Dębicy w mediach społecznościowych.

Błękitne samce żaby moczarowej. Niezwykły fenomen przyrody

W swoim wpisie leśnicy zwrócili uwagę, że wśród żab moczarowych to właśnie samce wyróżniają się najbardziej pod względem barw. Ich „intensywne i kontrastowe ubarwienie jest wyjątkiem w skali europejskiej” – podkreślili eksperci.

Choć naukowcy wciąż nie mają jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego samce przybierają niebieski kolor, istnieją dwie główne teorie. Jedna z nich sugeruje, że bardziej intensywne ubarwienie zwiększa szanse na sukces rozrodczy – badania wykazały, że samce zaangażowane w ampleksus były bardziej niebieskie niż te, które nie znalazły partnerki. Inna hipoteza mówi, że zmiana barwy może pełnić funkcję sygnału ostrzegawczego dla innych samców, redukując ryzyko agresywnych starć o samicę.

Niebieskie żaby budzą emocje. Internauci zachwyceni

Żaba moczarowa jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej, a także w niektórych rejonach Azji. W Polsce można ją spotkać głównie na nizinach, gdzie występuje dość licznie. W standardowej formie jej grzbiet jest brązowy i pokryty ciemnymi plamami, natomiast brzuch ma biały lub kremowy kolor.

Zdjęcia opublikowane przez Nadleśnictwo Dębica wzbudziły duże zainteresowanie internautów. Wielu z nich nie kryło ekscytacji zbliżającym się sezonem żabich godów. „Nie mogę się doczekać ich harców w moim ogrodzie i głośnego rechotania!”, „Czekam cierpliwie na ich koncerty!” – pisali użytkownicy Facebooka.

