Podniósł „piękną muszlę”. Dopiero później zorientował się, że mógł umrzeć

Mężczyzna, który zdecydował się na anonimowość, opowiedział dziennikarzom „Newsweeka” o swojej przygodzie w Egipcie. Podczas wakacji nurkował w masce z rurką. Przeczesując dno Morza Czerwonego, natknął się na coś, co wziął za „piękną muszlę”. Dopiero później zdał sobie sprawę, ile miał szczęścia.

Egipt. Śliczna muszla mogła przedwcześnie zakończyć wakacje?

Frank podniósł wspomniany przedmiot, wyglądający jak muszla. Myślał o zabraniu go do domu na pamiątkę. Na szczęście zdecydował, że lepiej będzie pozostawić obiekt tam, gdzie jego miejsce. Kilka miesięcy później natknął się na zdjęcie identycznego okazu. Doznał szoku, gdy okazało się, że był to ślimak stożkowy – bardzo jadowity ślimak morski z rodziny Conidae.

Dr Nyssa Silbiger z Uehiro Center for the Advancement of Oceanography na łamach „Newsweeka” potwierdziła przypuszczenia nurka. Sfotografowany przez niego obiekt wyglądał jak stożek (Conidae). Na podstawie samego zdjęcia nie była jednak w stanie ocenić, czy Frank znalazł samą muszlę, czy też muszę z żywym ślimakiem wewnątrz.

Egipt. Jadowite stożki zagrożeniem dla nurków

– Stożki są bardzo toksyczne i niebezpieczne dla ludzi. Powinno się je zostawić w spokoju, tak samo jak każde inne dzikie zwierzę – podkreślała dr Silbiger. Ślimaki stożkowe spotkać można w okolicy raf koralowych. Zwykle chowają się w piasku i swojej trucizny używają do polowania. Paraliżują ryby i robaki, ale mogą też zaszkodzić ludziom, którzy na nie nadepną lub wezmą stożka do ręki.

Frank podkreślał, że nigdy wcześniej nie słyszał o stożkach, ale postanowił dokształcić się w ich temacie. Zdjęcia muszli wysłał na portal Reddit, na forum miłośników zwierząt. Tam dowiedział się, z jakim konkretnie gatunkiem mógł mieć do czynienia. Internauci nie byli jednak zgodni co do stopnia zagrożenia. Niektórzy pisali nawet, że powinien cieszyć się, że w ogóle żyje.

