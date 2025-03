Najszybszy rekin świata z nietypowym pasażerem. Zaskakujące odkrycie naukowców

To niezwykłe spotkanie miało miejsce u wybrzeży Nowej Zelandii, podczas wyprawy badawczej w Zatoce Hauraki.

Ekspedycja naukowa natknęła się na nietypowy widok. W pewnym momencie ich oczom ukazała się duża, metalicznie szara płetwa grzbietowa. Wskazywała na obecność rekina mako. Jednak badacze dostrzegli coś jeszcze – wyraźną pomarańczową plamę na jego głowie. Czy była to rana? A może coś innego?

Aby rozwikłać zagadkę, naukowcy użyli drona i kamery GoPro, co pozwoliło im zobaczyć coś, co często się nie zdarza – ośmiornicę, która mocno trzymała się rekina swoimi mackami. – To było niesamowite i kompletnie niespodziewane – powiedziała Rochelle Constantine, profesor biologii morskiej z Uniwersytetu w Auckland, która brała udział w wyprawie.

Spotkanie dwóch światów. Jak ośmiornica znalazła się na grzbiecie rekina?

Ośmiornice są zazwyczaj mieszkańcami morskiego dna, podczas gdy rekiny mako żyją w otwartych wodach oceanicznych, często pływając blisko powierzchni. Jak więc te dwa stworzenia mogły się spotkać?

– Nie mamy pojęcia, w jaki sposób ta ośmiornica, która zazwyczaj trzyma się głębin, natknęła się na trzymetrowego rekina mako – przyznała Constantine w rozmowie z portalem Live Science. – To prawdziwa zagadka, ale ocean zawsze potrafi zaskoczyć – dodała.

Superszybki drapieżnik i jego nieoczekiwany autostopowicz

Rekiny mako krótkopłetwe to najszybsze rekiny na świecie, osiągające prędkości do 74 kilometrów na godzinę. Potrafią dorastać do 3,7 metra długości i ważyć nawet 545 kilogramów. Są znane ze swojej zdolności do imponujących umiejętności – mogą wyskoczyć ponad powierzchnię wody na wysokość nawet 6 metrów.

Ich dieta obejmuje przede wszystkim szybko pływające ryby, takie jak mieczniki, tuńczyki oraz kałamarnice. Czasami zdarza im się polować na inne rekiny. Choć przeważnie poruszają się blisko powierzchni, były obserwowane także na głębokościach dochodzących do 500 metrów.

Czy rekin zwracał uwagę na swojego pasażera?

Badacze śledzili niecodzienny duet przez około 10 minut. Rekin wydawał się zupełnie obojętny na obecność ośmiornicy. – Nie wyglądało na to, żeby rekinowi przeszkadzała ta sytuacja. Płynął spokojnie, a ośmiornica nie zmieniała pozycji – powiedziała Constantine. – Możliwe, że chciała uniknąć bycia zauważoną, trzymając macki blisko ciała. Ale gdyby rekin przyspieszył, prawdopodobnie by się oderwała – przewidywała.

Mimo swojej niesamowitej szybkości i adaptacyjnych zdolności, rekiny mako krótkopłetwe są gatunkiem zagrożonym. Znajdują się na Czerwonej Liście IUCN, głównie z powodu nielegalnych połowów. Ich płetwy są niezwykle cenione w handlu. Powolny cykl rozrodczy tych rekinów sprawia, że nie są w stanie szybko odbudować populacji, co prowadzi do jej drastycznego spadku.

