Tajemniczy „dziewiczy poród” rekina. Naukowcy w szoku

Mały rekin, nazwany Yoko, wykluł się 3 stycznia. Personel akwarium w Shreveport odkrył jajo osiem miesięcy wcześniej.

Co czyni ten przypadek wyjątkowym? W zbiorniku, w którym znajdowało się jajo, od ponad trzech lat przebywały tylko dwie samice rekina. Brak kontaktu z samcem wskazuje na jedno z dwóch potencjalnych wyjaśnień: partenogenezę, czyli rozmnażanie bez udziału samca, lub niezwykle rzadkie opóźnione zapłodnienie.

Analiza DNA ujawni prawdę

Aby rozstrzygnąć tę zagadkę, eksperci planują przeprowadzenie analizy genetycznej, gdy tylko Yoko osiągnie odpowiedni rozmiar, co pozwoli na pobranie próbki krwi. Ten proces może jednak potrwać jeszcze kilka miesięcy.

– To naprawdę niezwykłe wydarzenie, które pokazuje zdumiewającą zdolność przystosowania się tego gatunku – powiedział Greg Barrick, kurator zwierząt w akwarium w Shreveport. – Nie możemy się doczekać, by dowiedzieć się, czy mamy do czynienia z partenogenezą, czy może z innym, równie wyjątkowym zjawiskiem – dodał.

Mimo że mały rekin rozwija się prawidłowo, pracownicy akwarium nie ukrywają, że zwierzęta urodzone w wyniku partenogenezy często napotykają trudności w dalszym rozwoju. Jeśli los nie będzie dla Yoko łaskawy, jej narodziny i tak pozostawią nieocenione dziedzictwo dla badań nad biologią i ochroną rekinów.

Jeśli potwierdzi się, że narodziny nastąpiły w wyniku partenogenezy, Yoko dołączy do grona niezwykłych zwierząt, takich jak rozgwiazdy, niektóre owady czy głębinowe robaki, które są zdolne do tego typu rozmnażania. W świecie kręgowców takie przypadki są rzadkie, choć zdarzały się u rekinów zebrowatych, piłowatych, a także u niektórych gadów, jak warany z Komodo.

W 2006 roku odnotowano pierwsze udokumentowane przypadki partenogenezy u waranów z Komodo w brytyjskich ogrodach zoologicznych. W 2023 roku podobne zdarzenie miało miejsce w Karolinie Północnej, gdzie samica płaszczki Charlotte niespodziewanie okazała się w ciąży, mimo że nie miała kontaktu z samcem od ośmiu lat.

Zagadki natury. Dlaczego dochodzi do partenogenezy?

Naukowcy przypuszczają, że niektóre kręgowce mogą rozmnażać się bez udziału samca, gdy brakuje partnera, ale mechanizmy stojące za tym zjawiskiem nadal pozostają tajemnicą. Co dokładnie inicjuje ten proces i dlaczego występuje tylko w wyjątkowych przypadkach?

Colin Stevenson, ekspert do spraw waranów z Komodo, zwraca uwagę, że choć partenogeneza u tych gadów jest dobrze udokumentowana, wciąż nie wiadomo, co dokładnie ją wywołuje. – To wciąż wielka zagadka – mówi. – Choć wiemy, że niektóre zwierzęta mogą rozmnażać się w ten sposób, kluczowe pytanie brzmi: dlaczego to robią? – dodał specjalista.

