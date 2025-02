Na Ziemi istnieje „szósty ocean”. Nie graniczy z żadnym lądem

Mowa o Morzu Sargassowym, które jest ograniczone przez prądy oceaniczne. Można je znaleźć w północnej części Atlantyku.

Na próżno szukać wybrzeża, który wyznaczałby granice tego fantastycznego miejsca. Morze to otaczają bowiem cztery prądy – północnoatlantycki, kanaryjski, północnorównikowy i antylski.

Morze Sargassowe znajduje się pod ochroną. To wyjątkowe miejsce, dom wielu zagrożonych gatunków

W morzu wytworzył się jedyny w swoim rodzaju ekosystem. Według doktor Sylvii Earle – oceanografki – środowisko, które tam napotkamy, jest jak „pływający las deszczowy” – cytuje badaczkę serwis indy100.com. Wyróżnia je bogactwo biologiczne i „złoty” kolor. Nic dziwnego, że powołano specjalną organizację – Sargasso Sea Commission – która ma za zadanie chronić wyjatkowy ekosystem.

To szczególnie ważne z jednego powodu – jest on siedliskiem dla wielu zagrożonych gatunków, którym spodobały się panujące w nim warunki. Jako przykład wymienić można rekina śledziowego (Lamna nasus). Żyją tam także węgorze europejskie (Anguilla anguilla) czy amerykańskie (Anguilla rostrata), których larwy unoszą się przez jakiś czas na wodzie (składają je tylko w tym miejscu).

Morze Sargassowe jest mocno podatne na czynnik ludzki. Załogi statków, które przepływają przez akwen, niszczą niestety ekosystem, pozostawiając w wodzie liczne zanieczyszczenia, a także wywołująć silny, podwodny hałas. W zbiorniku zatrzymują się też nieczystości, tworząc tak zwaną Północnoatlantycką Plamę Śmieci, czyli dryfujący „ląd” z plastiku (mowa o 200 tysiącach fragmentów odpadów na zaledwie kilometr kwadratowy).

Mało znana anegdota – akwenu bał się sam Kolumb

Ciekawostką może być dla wielu to, że morza bardzo bał się sam Krzysztof Kolumb – najbardziej znany włoski odkrywca, który najprawdopodobniej jako pierwszy dotarł do Ameryki. W swoich dziennikach pisał on o gronorostach (Saragassum), lękając sie, że te pochłoną go i jego załogę w odmęty oceanu.

