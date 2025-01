W sercu Afryki powstanie 6 ocean? O wiele szybciej niż szacowano

W Afryce trwa proces formowania nowego oceanu. Udział w jego przedzieraniu się przez ląd biorą siły tektoniczne. Bezkres wód przetnie kontynent we wschodniej części.

Afryka się rozpadnie? Pojawi się tam szósty ocean

Proces ma miejsce w systemie ryftowym Wschodniej Afryki rozległej sieci uskoków i szczelin, rozciągającej się od Mozambiku po Morze Czerwone. Płyty tektoniczne oddzielają się od siebie, a pomiędzy nimi robi się coraz większa przestrzeń. Wcześniej sądzono, że powstanie nowego oceanu zajmie miliony lat, ale dziś wiadomo, że zajmie to znacznie krócej – jak możemy przeczytać w artykule serwisu dailygalaxy.com, traktującym o kosmosie, zmianach klimatu czy technologii wojskowej.

Redakcja podaje, że w tym momencie płyty afrykańska i somalijska oddzielają się od siebie z prędkością około 0,8 centymetra w ciągu 12 miesięcy.

Doktor Cynthia Ebinger – geofizyk z Uniwersytetu Tulane – opierając się na najnowszych danych, wskazuje, że „szacowany czas formowania nowego oceanu to około miliona lat, może nawet połowy tego czasu”. Jak wyjaśnia, cytowana przez wspomniany już amerykański serwis, zdarzenia sejsmiczne – na przykład trzęsienia ziemi – znacząco przyspieszą proces powstawania nowego, rozległego zbiornika wodnego.

To, co dzieje się w systemie ryftowym Wschodniej Afryki, na myśl przywodzi odkryte przez naukowców procesy, które miliony lat temu doprowadziły do powstania Oceanu Atlantyckiego. Dzięki sytuacji, która dzieje się w czasie rzeczywistym na drugim co do wielkości kontynencie na świecie, naukowcy mogą badać dziś dogłębnie mechanizmy ruchu płyt tektonicznych i powstawania nowych formacji geologicznych.

Co zyskają państwa najbiedniejszego kontynentu, gdy powstanie tam ocean?

Co oznacza podzielenie się Afryki? Wiele państw otrzyma dostęp do wybrzeży. To pozwoli rozwinąć handel w krajach śródlądowych.

Utworzone zostaną także nowe sieliska morskie. Ostatecznie jednak na pańśtwach spoczywać będzie odpowiedzialność, by przystosować i zarządzać terenami i infrastrukturą przybrzeżną. DG wymienia, co oznaczać będzie to dla konkretnych krajów, i tak np. Zambia czy Uganda zyskają linie brzegowe, co pozytywnie wpłyynie na ich gospodarki.

Przy okazji mowy o tym, co dzieje się w Afryce, warto przypomnieć też o innych, ważnych ustaleniach archeologów. Opierając się na skamieniałościach z Azji Wschodniej z późnego czwartorzędu, naukowcy zasugerowali, że istniał gatunek człowieka dotychczas nieznany – Homo juluensis.

Więcej piszemy o tym tu.

