Pijany policjant otworzył cele w sylwestra. Aresztowani uciekli, trwa obława

Do zdarzenia doszło 31 grudnia w stolicy Zambii – Lusace. Zambijski policjant po wszystkim sam chciał uciec, ale został zatrzymany. Jak podaje British Broadcasting Corporation, 13 uwolnionych osób jest podejrzanych o przestępstwa różnej rangi, w tym o: rabunek, włamanie czy napaść.

W Lusace trwa obława

Brytyjska stacja telewizyjna BBC podaje, że żadnego z więźniów jak dotąd nie udało się zatrzymać. W mieście trwa obława. Rzecznik tamtejszej policji, który zabrał głos po zdarzeniu, ujawnił, że policjant był 31 grudnia pod wpływem alkoholu. Co ciekawe, miał przed otwarciem cel „przy użyciu siły” przejąć klucze od innej posterunkowej.

W areszcie znajdowali się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Inspektor chodził od jednych krat do drugich i odblokowywał zamki. Następnie poinstruował podejrzanych, jak mają się zachowywać. Gdy 13 osób uciekło z aresztu, mężczyzna postanowił zachować się tak samo. Po zatrzymaniu usłyszał zarzuty.

Uciekinierzy z Arlon

Zdarzenie to, ze względu na datę, przypomina inne, do którego doszło jednak trzy lata temu. Z więzienia w Arlon (na południu Belgii), w sylwestra 2021, uciec próbowało trzech skazanych. Flamandzki dziennik „De Standaar” podawał, że było to skrzętnie zaplanowane przez mężczyzn zdarzenie, a nie spontaniczne działanie, będące próbą skorzystania z okazji – jak w Lusace. Funkcjonariusze nie wykluczali też, że ktoś pomagał skazanym z zewnątrz.

31 grudnia wieczorem – kilka godzin przed Nowym Rokiem – podczas spaceru trzej mężczyźni wspięli się na ogrodzenie i po prostu uciekli. Jeden z nich nie był w stanie tego zrobić, więc wycofał się i udał się w innym kierunku, ale tam został schwytany przez strażników.

Co mieli na sumieniu skazani? Jeden z nich dokonał kradzieży z użyciem przemocy, kolejny został skazany między innymi za rozboje i napad. Trzeci z nich, 30-latek, który został ostatecznie odprowadzony do celi, został przesłuchany.

