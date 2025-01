Kryzys w Korei Południowe. Wojsko blokuje aresztowanie prezydenta Jun Suk Jeola

Funkcjonariusze Biura Ścigania Korupcji wśród Wysoko Postawionych Urzędników, którzy mieli zatrzymać Jun Suk Jeola, zostali powstrzymani przez wojsko podczas próby wejścia na teren jego rezydencji.

Korea Południowa. Wojsko broni prezydenta Jun Suk Jeola przed aresztowaniem

Próba wykonania nakazu aresztowania wywołała nie tylko napięcia pomiędzy organami ścigania a wojskiem, ale również doprowadziła do starć między zwolennikami prezydenta a policją. Według agencji Yonhap, śledczy zostali zatrzymani na drodze dojazdowej do rezydencji przez grupę żołnierzy, co uniemożliwiło realizację decyzji sądu w Seulu.

Nakaz aresztowania wydano w związku z zarzutami rebelii i nadużycia władzy przez Juna, który na początku grudnia wprowadził stan wojenny, zniesiony po kilku godzinach. Prawnik prezydenta określił działania sądu jako „nielegalne i nieważne”, ogłaszając podjęcie działań prawnych mających na celu zablokowanie nakazu.

Stan wojenny jako punkt zapalny

Stan wojenny wprowadzony przez Jun Suk Jeola 3 grudnia 2024 r. miał rzekomo na celu stabilizację kraju w obliczu narastających niepokojów społecznych. Jednak decyzja ta spotkała się z natychmiastową krytyką zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Już 14 grudnia Zgromadzenie Narodowe przegłosowało wniosek o impeachment, a Trybunał Konstytucyjny rozpoczął procedurę rozstrzygania o przyszłości prezydenta.

Wprowadzenie stanu wojennego stało się również przedmiotem dochodzenia, w ramach którego prezydent jest oskarżany o bunt polityczny – przestępstwo zagrożone w Korei Południowej karą śmierci. Próby przesłuchania Juna oraz przeszukania jego biura napotkały na opór, co dodatkowo pogłębiło kryzys polityczny w kraju.

Zmiany w kierownictwie państwa

Po zawieszeniu Jun Suk Jeola funkcję głowy państwa przejął premier Han Duk Su. Jednak przed tygodniem został on odwołany przez Zgromadzenie Narodowe, co doprowadziło do tymczasowego powierzenia obowiązków prezydenta ministrowi finansów, Czoi Sang Mokowi. Taka sytuacja, w której dwóch kolejnych liderów państwa traci stanowiska w ciągu zaledwie kilku dni, jest bezprecedensowa w historii Korei Południowej i stanowi poważne wyzwanie dla stabilności kraju.

Społeczne wsparcie i protesty

Zwolennicy Jun Suk Jeola masowo zgromadzili się przed jego rezydencją, aby uniemożliwić aresztowanie. Wielu z nich kładło się na drodze dojazdowej, starając się powstrzymać działania policji i śledczych. Prezydent, zwracając się do swoich zwolenników, podkreślił, że „będzie walczył do końca” przeciwko „antyrządowym siłom”.

Konsekwencje dla demokracji w Korei Południowej

Kryzys polityczny w Korei Południowej stawia pytania o przyszłość jej systemu demokratycznego. Wydanie nakazu aresztowania wobec urzędującego prezydenta to sytuacja bez precedensu, która ujawnia głębokie podziały wśród instytucji państwowych. W nadchodzących miesiącach Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy Jun Suk Jeol powróci na stanowisko, czy też zostanie trwale odsunięty od władzy.

Czytaj też:

Poważne problemy prezydenta Korei Południowej. Złożono wniosek o impeachmentCzytaj też:

Eksplozja w Seulu. Z wizytą przebywa tam Andrzej Duda