Eksplozja w Seulu. Z wizytą przebywa tam Andrzej Duda

Prezydencka Służba Bezpieczeństwa jako pierwsza poinformowała o incydencie. Jak się okazuje, przedmioty, które zostały rozrzucone, nie były niebezpieczne. Zostały niezwłocznie pozbierane.

Jak podają zagraniczne media, zawartością balonu były ulotki z treścią krytykującą prezydenta Republiki Korei Yoon Suk Jeola i jego małżonkę, Kim Go Ni. To nie pierwsza tego typu sytuacja. 24 lipca bowiem doszło do podobnego incydentu, także na terenie prezydenckiego kompleksu w Seulu.

Balon przenosił propagandowe ulotki

W jednej z ulotek można było przeczytać, że prezydent Seulu „mówił przez sen o końcu reżimu w obliczu potęgi nuklearnej”.

Z kolei inna z broszur zawierała krytykę małżonki prezydenta. Nazwano ją „współczesną Marią Antoniną”, wymieniając koszty jej akcesoriów – to pokłosie przyjęcia luksusowej torebki od pastora Kościoła metodystycznego.

Kampanie Korei Północnej w stylu zimnej wojny mają miejsce po tym, jak przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zwiększył tempo testów broni i rozszerzył współpracę wojskową z Rosją.

Andrzej Duda spotkał się z Yoonem Suk Yeolem

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol oraz prezydent Polski Andrzej Duda w czwartek potępili wysłanie przez Koreę Północną wojsk do Rosji w związku z wojną z Ukrainą, uznając to za zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego – poinformowało biuro prezydenta Korei Południowej.

Obaj przywódcy spotkali się na szczycie i zgodzili się na sfinalizowanie do końca roku nowego kontraktu na eksport południowokoreańskich czołgów K-2 do Polski, powiedział Yoon na wspólnej konferencji prasowej z Dudą.

„Zgodziliśmy się, że wysłanie wojsk przez Koreę Północną do Rosji stanowi bezpośrednie naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Karty Narodów Zjednoczonych oraz jest prowokacją wykraczającą poza Półwysep Koreański i Europę, zagrażającą bezpieczeństwu globalnemu” – powiedział Yoon.

