Grzyby w marcu? To możliwe. Ekspert zdradza szczegóły

Czy w marcu można liczyć na obfite zbiory? Mamy złe wiadomości – zamiast pełnych koszy trzeba nastawić się raczej na pojedyncze okazy. Jest jednak „ale”.

Sezon na grzyby coraz dłuższy

Kołek wspomina, że gdy był młodszy, pierwsze grzyby pojawiały się dopiero pod koniec czerwca, a sezon kończył się w listopadzie. Teraz jednak zmiany klimatyczne sprawiły, że okres zbiorów znacząco się wydłużył. Rekordowo wczesne borowiki znalazł już 21 kwietnia, a najpóźniejsze – 21 grudnia. – Przez te 40-50 lat sezon wydłużył się każdego roku o jeden dzień do tyłu i do przodu – mówi grzyboznawca Justyn Kołek w rozmowie z Faktem.

Na początku grudnia 2024 roku Kołek podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami swoich zbiorów. Wśród nich znalazło się blisko 20 dorodnych borowików.

Czy można liczyć na wysyp grzybów w marcu? Ekspert stawia sprawę jasno

Ekspert przyznaje, że marcowe zbiory grzybów już go nie dziwią i dodaje, że dla doświadczonych grzybiarzy to staje się normą. Na razie jednak marzec nie jest miesiącem, w którym można wracać z lasu z pełnym koszem. Mimo to przewiduje, że jeśli ocieplenie klimatu będzie postępować, za 20-30 lat sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Pierwszych większych zbiorów w 2025 roku można spodziewać się już w kwietniu. – Smardzowate, a nawet sporadycznie krasnoborowiki i borowiki sosnowe będziemy mogli zbierać za około miesiąc – prognozuje ekspert.

Jakie grzyby można spotkać przez cały rok?

Podczas spacerów po lesie warto zwracać uwagę na jadalne grzyby, które rosną nawet zimą. Do takich gatunków należą między innymi boczniak ostrygowaty, który często występuje na drzewach. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na powalone drzewa – tam bowiem może rosnąć płomiennica zimowa – rośnie głównie na martwym drewnie.

Ekspert przypomina, że przy zbieraniu grzybów należy zachować ostrożność i dbać o grzybnię. Jeśli znajdziemy jadalne okazy, warto je delikatnie obciąć nożykiem tuż przy ściółce lub delikatnie przekręcić, by nie uszkodzić struktury grzybni.

