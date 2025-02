Nowy grzyb, który zamienia pająki w „zombie”? Można go znaleźć w jaskiniach

W jaskiniach w całej Irlandii oraz Irlandii Północnej natrafić można na wyjątkowy gatunek grzyba. Gibellula attenboroughii – nazwana tak od brytyjskiego przyrodnika sir Davida Attenborough – to już kolejny na rosnącej liście pasożytniczych grzybów, które potrafią kontrolować swojego gospodarza.

Grzyby, które kontrolują zachowania pająków

Odkrycie skłania do zastanowienia się nad pytaniem, czy grzyby będą mogły wpływać na zachowanie zwierząt i jakie może to mieć konsekwencje związane z mechanizmami kontrolowania umysłów.

Naukowcy dowiedzieli się, że Gibellula attenboroughii infekuje tkające sieci jaskiniowe pająki Metellina merianae. Następnie zmienia uch typowe samotnicze zachowania i wyprowadza je do bardziej eksponowanych miejsc. Zwiększa to możliwość szerzenia się infekcji, ale też wpływa na szansę śmierci pająka.

Badacze podejrzewają, że grzyb produkuje metabolity, takie jak dopamina, które potrafią zmieniać zachowanie organizmu gospodarza poprzez wpływanie na jego system nerwowy. Podobne składniki można było znaleźć w innych grzybach, które z kolei zmieniały zachowanie insektów.

Dr Harry Evans, jeden z naukowców zaangażowanych w najnowsze badania, wyjaśniał przyczynę manipulowania zachowaniami pająków. Celem była maksymalizacja obszaru, na którym rozrzucane są zarodniki i w konsekwencji zapewnienie kontynuacji cyklu infekcyjnego. Podobne działanie zauważono u grzyba Ophiocordyceps, który wpływał na mrówki w lasach deszczowych. Wspomnieć należy też o Entomophthora muscae, infekującym muszki domowe.

„The Last of Us” to scenariusz niemożliwy?

Najważniejsze pytanie, które zadają sobie nie tylko fani „The Last of Us”, dotyczy oczywiście możliwości kontrolowania zwierząt oraz w szczególności ludzi. Badacze uważają, że choć są gatunki produkujące psychoaktywne substancje, to żadne nie mają możliwości kontrolować ludzkiego zachowania w takim stopniu, jak w przypadku owadów czy pająków.

Epidemiolog Tara C. Smith uważa, że zbadany dokładnie Ophiocordyceps jest silnie wyspecjalizowany i ewoluował w taki sposób, by infekować konkretny gatunek owadów. Nie stanowi więc ryzyka dla ludzi. Jej zapewnienia w tej materii znaleźć można na łamach „Quanta Magazine”. Możemy więc być spokojni, scenariusz z „The Last of Us” raczej nam nie grozi. Przynajmniej nie ze strony znanych nam gatunków grzybów.

