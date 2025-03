Zaćmienie Słońca już dziś widoczne w całej Polsce. „Jedno z najciekawszych zjawisk tego roku”

W sobotę 29 marca widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko będzie widoczne z terenu całej Polski.

Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. Kiedy obserwować?

Częściowe zaćmienie Słońca rozpocznie się w sobotę około godziny 11.50 czasu środkowoeuropejskiego. W Polsce maksimum zjawiska nastąpi około godziny 12.28, a całość zakończy się po godzinie 13.

„Już w tę sobotę, 29 marca 2025 roku, całej Polsce warto spojrzeć w niebo – bo właśnie wtedy wydarzy się jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku: częściowe zaćmienie Słońca!” – informował w swoim profilu „Z głową w gwiazdach” Karol Wójcicki. „Nie będzie to może widowisko na miarę całkowitego zaćmienia (takie zostawiamy sobie na 2026 w Hiszpanii!), ale i tak emocje gwarantowane! Bo choć tym razem Księżyc przesłoni tylko fragment tarczy słonecznej, to nawet częściowy uścisk Słońca z Księżycem zasługuje na naszą uwagę” – podkreśla ?

Sobotnie zaćmienie będzie widoczne na globalnie. „Orbita Księżyca jest nachylona względem orbity Ziemi aż o 5 stopni – i dlatego, choć Księżyc co miesiąc okrąża Ziemię, jego cień zazwyczaj „mija” naszą planetę nad biegunem północnym lub pod biegunem południowym. Tym razem jednak ten cień przebiegać będzie na tyle blisko bieguna północnego, że północno-wschodnia Kanada i niemal cała Europa zostanie zahaczona przez tzw. półcień, powodujący właśnie zaćmienie częściowe o różnej fazie. Tym razem nigdzie jednak nie będzie zaćmienia całkowitego” – tłumaczy Wójcicki.

W Polsce najgłębsze zaćmienie będzie widoczne w północno-zachodniej części kraju. W Świnoujściu Księżyc zakryje 16,5% tarczy Słońca. Na profilu „Z głową w gwiazdach” znajdziemy mapę, gdzie, o której i w jakim stopniu częściowe zaćmienie będzie widoczne z terenu Polski.

Zaćmienie Słońca w Polsce. Nie wolno obserwować go gołym okiem!

Niezależnie od tego, z którego miejsca w Polsce będziemy spoglądać w niebo, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Na Słońce nie wolno patrzeć gołym okiem – to jest szkodliwe, nawet jeśli spojrzymy przez chwilę. Niezbędne są specjalne okulary do obserwacji zaćmienia. Jeśli nie mamy odpowiednich okularów zaćmieniowych, możemy wykorzystać szkło spawalnicze o stopniu przyciemnienia co najmniej 14 lub obejrzeć je w sposób pośredni.

Nie należy też oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płytę CD, przydymione szkło czy kliszę rentgenowską. Te narzędzia nie chronią naszych oczu przed szkodliwym promieniowaniem.

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca w Polsce będzie widoczne 12 sierpnia 2026 r. Dużo rzadszym zjawiskiem niż częściowe zaćmienie jest całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce będzie ono widoczne dopiero 7 października 2135 roku.

