Wielkanocny QUIZ z wiedzy ogólnej. Na tych pytaniach polegnie nawet ekspert!

Wielkanoc to dla katolików najważniejsze święto w roku. Jest to także czas tradycyjnych spotkań z rodziną. W ramach małego odpoczynku od spożywania świątecznych potraw mamy dla was coś specjalnego. Proponujemy mały sprawdzian wiedzy.

Przed wami najnowszy trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Test składa się z 10 pytań z różnych dziedzin m.in. geografii, polityki czy kultury. Aby zdobyć komplet punktów, musicie odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania. Chociaż zadanie może wydawać się łatwe – bo każde pytanie zawiera tylko dwie możliwe odpowiedzi do wyboru, to w wielu przypadkach trzeba sporo pogłówkować. To jak, podejmiecie wyzwanie?