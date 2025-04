Nie żyje wieloletni prezes RASP. „Człowiek kultury i serdeczności”

Wiesław Podkański był absolwentem germanistyki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktorem nauk humanistycznych. W latach 80. XX wieku pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. W kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu spółki Phoenix Intermedia we Wrocławiu.

Nie żyje Wiesław Podkański. Był założycielem i wieloletnim prezesem Ringier Axel Springer Polska

W 1994 roku założył Ringier Axel Springer Polska (wcześniej Axel Springer Polska), w której pełnił przez wiele lat funkcję prezesa zarządu. W 2005 roku został prezesem honorowym firmy. Wiesław Podkański był także współzałożycielem i prezesem Izby Wydawców Prasy.

Zmarłego mężczyznę wspomina obecny prezes Ringier Axel Springer Polska, Aleksander Kutela. „Wiesław Podkański wniósł nieoceniony wkład w rozwój mediów w Polsce, dzięki niezwykłej umiejętności jednoczenia ludzi wokół wspólnych wartości. Nieustannie bronił wolności prasy i dążył do podnoszenia standardów dziennikarstwa, wierząc, że rzetelne i niezależne media są fundamentem demokracji. Jego odejście jest wielką stratą dla całej branży medialnej” – dodał.

Aleksander Kutela, prezes RASP żegna zmarłego: Człowiek wielkiej kultury i serdeczności

„Zapamiętamy Wiesława Podkańskiego jako człowieka wielkiej kultury i serdeczności, zawsze gotowego do pomocy, do rozmowy i do dzielenia się swoją wiedzą. Jego dorobek pozostanie dla nas inspiracją” – podkreślił Kutela.

Ringier Axel Springer Polska (RASP) to istniejący od 1994 roku wydawca prasy i mediów internetowych. RASP wydaje m. in. „Fakt”, „Newsweek Polska”, „Forbes Polska”, „Auto Świat”. Firma prowadzi także popularne portale internetowe, jak Onet, Komputer Świat czy Noizz.

