Znana archeolożka nie żyje. Żegnają ją koledzy i studenci

Zmarła dr Magdalena Łaptaś, ceniona badaczka, historyczka sztuki oraz archeolożka. Specjalizowała się w badaniach nad sztuką bizantyńską oraz sztuką chrześcijańskiego Egiptu i Nubii. O śmierci badaczki poinformował w środę m.in. Instytut Historii Sztuki UKSW, w którym pracowała.

Dr Magdalena Łaptaś nie żyje. Pracowała w Muzeum Narodowym oraz na UKSW

O odejściu dr Magdaleny Łaptaś poinformował m.in. Instytut Historii Sztuki UKSW, w którym kobieta pracowała. Historyczka sztuki przez 17 lat pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie. Była również wykładowczynią na UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W swoich pracach naukowych dr Łaptaś najczęściej poruszała tematykę malarstwa ściennego oraz ikonografii. Specjalizowała się w sztuce bizantyjskiej oraz chrześcijańskiej sztuce Egiptu oraz Nubii.

Archeolożka uczestniczyła w wyjazdach archeologicznych. Podczas jednego z nich, do Sudanu udokumentowała rysunki Matki Boskiej z Chrystusem i archaniołami. Kobieta brała również udział w ekspedycji konserwatorskiej do Libanu (do Kaftun i Ma’ad). Dr Łaptaś często publikowała w Polsce i na świecie, a w 2023 r. została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Urodzona w 1961 roku historyczka była córką aktora filmowego i teatralnego Jerzego Bińczyckiego, znanego m. in. z ról w filmie „Noce i dnie” oraz „Znachor”.

Koledzy i studenci UKSW żegnają dr Łaptaś. „Była dla nas autorytetem”

„Była również zaangażowana w popularyzację wiedzy o sztuce i archeologii, współpracując z muzeami oraz prowadząc działalność edukacyjną. Jej działalność przyczyniła się do lepszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego średniowiecznego Egiptu i Nubii” – napisał o Magdalenie Łaptaś Instytut Historii Sztuki UKSW.

Wykładowczynię pożegnali również studenci warszawskiej uczelni. Członkowie Koła Naukowego Studentów i Absolwentów Historii Sztuki UKSW napisali: „Pani dr Magdalena Łaptaś była dla nas autorytetem, człowiekiem pełnym ciepła, cierpliwości i życzliwości. Zawsze otwarta na nasze pomysły, potrafiła inspirować, motywować i dzielić się swoją pasją do nauki w sposób, który zostanie z nami na zawsze”.

