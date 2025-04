Mięsożerna gąsienica w turystycznym raju. „Kolekcjoner kości”

W czwartek, 24 kwietnia, w magazynie „Science” opublikowano wyniki badań hawajskich uczonych z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa. Przedmiotem pracy były larwy motyli rodzaju Hyposmocoma.

Hawajska gąsienica. „Kolekcjoner kości”

Hawajscy uczeni zwrócili uwagę na nietypowy sposób zdobywania pożywienia przez larwy. Gąsienice żywią się uwięzionymi w pajęcze sieci owadami. W celu ochrony przed pająkami liszki kamuflują się, „zakładając na siebie” szczątki ciał martwych owadów. Z uwagi na to makabryczne zachowanie badacze nadali gąsienicy pseudonim „kolekcjoner kości”, zaczerpnięty z powieści i filmu o seryjnym mordercy. Do kamuflażu używają m. in. brzuchów chrząszczy czy skrzydeł much.

twitter

Zdaniem głównego autora badania, entomologa Daniela Rubinoffa, badane gąsienice to jedyny gatunek zachowujący się w ten sposób i czerpiący korzyści z pracy pająków.

– Żyją „w jaskini lwa” – powiedział w rozmowie z portalem Gizmodo.

Mięsożerna gąsienica. „Kradną jego skarby”

– Ukrywają się w legowisku Smauga, kradnąc jego skarby – dodał, nawiązując do „Hobbita” J. R. R. Tolkiena.

Siedliskiem gąsienic jest fragment górskiego lasu o powierzchni 15 kilometrów kwadratowych w górach na zachodniej stronie hawajskiej wyspy Oʻahu. Zdaniem entomologów z zespołu badawczego przyszłość gatunku jest niepewna. Zaobserwowano tylko 62 osobniki przez dwadzieścia lat badań.

Na świecie istnieje prawie 200 tysięcy gatunków motyli i ćmów. Z tej grupy mięsożerne gąsienice to zaledwie 0,13 procent. „Kolekcjoner kości” to jedyny gatunek żywiący się resztkami znalezionymi w pajęczych sieciach.

– To jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałem w przyrodzie, szczerze mówiąc – podkreślił Daniel Rubinoff w podcaście „Science”.

Czytaj też:

15 minut snu więcej robi różnicę. Naukowcy biją na alarmCzytaj też:

Karaibski raj na wyciągnięcie ręki. Polacy mogą tu dolecieć szybciej niż kiedykolwiek