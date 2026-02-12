W najbliższych dniach Polacy mogą usłyszeć huk. Wojsko wydało komunikat

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wystosowało komunikat, w którym poinformowano, że w najbliższych dniach odbędą się ćwiczenia, których efekty mogą być odczuwalne dla mieszkańców Polski. Informujemy, że w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone będą planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych.

W trakcie realizowanych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku. Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku – napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie przedstawiciele wojska zapewnili, że nie ma żadnego powodu do obaw, ponieważ loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie – podkreśliło Dowództwo Generalne.

W komunikacie dodano, że loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Podkreślamy, że działania te mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej – czytamy w oświadczeniu.

