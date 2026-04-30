Szokujące zarzuty wobec oficera AWL. Miał poniżać i bić podchorążych

W Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wybuchł poważny skandal.

Prokuratura bada sprawę oficera AWL we Wrocławiu

Wojskowa prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko oficerowi, który miał przez wiele miesięcy stosować przemoc wobec podchorążych.

Postępowanie prowadzi Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna. Śledczy badają sprawę pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej podwładnych oraz ich poniżania i znieważania. Za takie czyny grozi kara do dwóch lat więzienia.

Bił po karku i upokarzał. 22 podchorążych miało być ofiarami przemocy

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, według ustaleń prokuratury oficer miał dopuszczać się przemocy wobec 22 podchorążych. Każdy z zarzutów dotyczy innej osoby.

Śledczy wskazują, że jednym z elementów kar miało być uderzanie podchorążych otwartą dłonią w kark. Powodem miały być rzekome naruszenia regulaminu dotyczącego umundurowania. Prokuratura uznaje takie zachowania nie tylko za naruszenie nietykalności cielesnej, ale także formę upokarzania młodych żołnierzy. Do zdarzeń miało dochodzić od czerwca 2023 roku do października 2024 roku.

Adepci już nie wytrzymywali. Do akcji wkroczyła Żandarmeria Wojskowa

Co istotne, śledztwo nie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez podchorążych. Materiały w sprawie miała zebrać Żandarmeria Wojskowa podczas własnych czynności służbowych.

Wcześniej „Rzeczpospolita” opisywała, że część studentów mogła rezygnować ze studiów wojskowych z powodu atmosfery panującej w jednostce. Pojawiły się też doniesienia o nagraniu, na którym oficer miał publicznie upokorzyć jednego z młodych żołnierzy.

Oficer AWL odsunięty i zawieszony. Nie przyznaje się do winy

Podejrzany oficer został już przesłuchany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Władze Akademii Wojsk Lądowych poinformowały, że po uzyskaniu informacji o możliwych nieprawidłowościach oficer został odsunięty od zajęć ze studentami i zawieszony w obowiązkach służbowych. Równolegle do śledztwa karnego trwa także postępowanie dyscyplinarne wobec wojskowego.

