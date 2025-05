Słaby uścisk dłoni? Twoje ciało może błagać o pomoc. Zrób prosty test

Osoby trenujące wspinaczkę, chodzące na siłownię czy wykonujące prace fizyczne mają zwykle silniejsze dłonie. Czasem to zasługa aktywności, innym razem genetyki. Ale chwyt nie jest tylko wynikiem treningu – okazuje się, że to ważny wskaźnik ogólnego zdrowia. Co ciekawe, nawet osoby, które nie ćwiczą intensywnie, mogą mieć wyjątkowo silny uścisk. A to może oznaczać coś więcej.

Chociaż najlepsze efekty dla organizmu dają złożone ćwiczenia angażujące wiele grup mięśni, warto także pracować nad siłą rąk. Takie podejście poleca Joshua Davidson z Uniwersytetu w Derby, specjalizujący się w badaniach nad siłą mięśniową. Według niego siła dłoni to jeden z najlepszych wskaźników ogólnej kondycji człowieka.

Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu, by sprawdzić swoją siłę. Zwykła piłeczka tenisowa lub antystresowa wystarczy. Ściśnij ją najmocniej, jak potrafisz, i trzymaj przez 15-30 sekund bez bólu. Udało się? To dobry wynik. Nie dałeś rady? Czas pomyśleć o swoim zdrowiu.

Słaby uścisk dłoni może być ostrzeżeniem przed poważnymi problemami

Jeśli masz trudność z otwieraniem butelek lub utrzymaniem cięższych przedmiotów, to znak, że warto zwrócić uwagę na swoją siłę mięśni. Współczesny styl życia, który coraz mniej wymaga aktywności fizycznej, może sprawić, że chwyt staje się słabszy. A to niepokojące, bowiem siła dłoni odzwierciedla ogólną wydolność mięśni i stan szkieletu.

Jak podaje Geekweek, badania prowadzone na ponad 140 tysiącach osób z różnych zakątków świata wykazały, że uścisk dłoni lepiej niż ciśnienie krwi przewiduje ryzyko przedwczesnego zgonu. Inna analiza, przeprowadzona na osobach w wieku 56-68 lat, które miały mierzoną siłę chwytu w latach 60., pokazała, że najsprawniejsi uczestnicy mieli nawet 2,5 razy większą szansę dożyć 100 lat.

Co może oznaczać słaby chwyt?

Osłabiona siła dłoni może być objawem poważniejszych problemów. Badania z 2021 roku pokazały, że osoby, których siła uścisku była niższa niż 25,5 kilogramów u mężczyzn i 18 kilogramów u kobiet, były bardziej narażone na sarkopenię – chorobę objawiającą się utratą masy i siły mięśniowej. To z kolei obniża sprawność i zwiększa ryzyko upadków.

Silne mięśnie szkieletowe pomagają też regulować gospodarkę glukozową. Słaby chwyt może więc oznaczać większe ryzyko cukrzycy typu 2, niedożywienia, osteoporozy, depresji, a nawet spadku zdolności poznawczych.

W badaniu z 2022 roku porównano siłę dłoni z profilami genetycznymi 1275 osób. Wynik? Osoby z niższą siłą wykazywały oznaki szybszego starzenia biologicznego – analizowano między innymi wzorce metylacji DNA, które mogą się zmieniać pod wpływem czynników środowiskowych i stylu życia, takich jak stres, zanieczyszczenia czy dieta.

Chorzy onkologicznie ze słabszym uściskiem częściej doświadczali wyniszczenia organizmu. Również u pacjentów z zapaleniem płuc obserwowano gorsze rokowania, jeśli ich chwyt był słaby.

