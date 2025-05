Komunia święta. Znana aktorka radzi, co podarować

Maj to tradycyjnie miesiąc komunii w polskich domach. Wiele rodzin organizuje spotkania dla swoich dzieci, często z przepychem i w drogich restauracjach. Przesadną organizację imprez skrytykowała Małgorzata Socha, aktorka i celebrytka.

Kobieta ma trójkę dzieci, z których jedno przystąpiło już do komunii świętej. Rozmawiając z serwisem Pomponik, przekazała, że moda na wystawne przyjęcia z okazji sakramentu są dla niej niezrozumiałe. Małgorzata Socha uważa, że takie wydarzenie to nie jest miejsce na chwalenie się luksusem.

Komunia 2025. Małgorzata Socha krytykuje drogie prezenty

Skrytykowała również drogie i wymyślne prezenty. Jest zwolenniczką podarunków, z których dziecko będzie miało jakąś korzyść. W przypadku droższych zakupów – rodzina może się na nie złożyć.

Kolejny temat, jaki poruszono w rozmowie z aktorką, to weselne koperty. Temat okresowo powraca w mediach wraz z powrotem sezonu na śluby i wesela. Początkowo Socha na pytanie o odpowiednią kwotę podarowaną nowożeńcom odpowiedziała: „Co łaska”. Później jednak udzieliła weselnym gościom rady.

– Po prostu pamiętajcie, to nie może być nasze ostatnie wesele, na które pójdziemy jako goście. Rozsądnie, we wszystkim jest rozsądek. Jak ktoś nas zaprasza to dlatego, że chce z nami dzielić tę ważną chwilę, a nie po to, żebyśmy mu dali Bóg wie co – powiedziała aktorka.

Sakramenty święte. Ile włożyć do koperty?

Dyskusja na temat prezentów z okazji sakramentów jest też popularna w internecie. Część osób twierdzi, że z okazji chrztu powinno to być około tysiąca złotych, a komunii 1,5-2 tys. zł. Inni zwracają uwagę, że każdy powinien dawać tyle, na ile go stać. Komentatorzy podkreślają, że najważniejsze są kwestie wiary, a nie pieniądze.

