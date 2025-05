Nowy komunijny hit podbił serca Polaków. Kosztuje fortunę

Maj to czas, kiedy wiele dzieci przystępuje do pierwszej komunii świętej. Choć w założeniu jest to duchowe i religijne wydarzenie, coraz częściej przybiera ono formę wystawnego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół. Restauracje zapełniają się rezerwacjami, ceny posiłków rosną, a prezenty bywają bardzo kosztowne. Jednak tym, co szczególnie przykuwa uwagę w tym roku, jest nowa słodka moda.

Polacy oszaleli na punkcie tego tortu

Z roku na rok pojawiają się nowe trendy – modne dekoracje, ekskluzywne prezenty, czy oryginalne formy podziękowań dla gości lub strzykawki z banknotami zamiast popularnych kopert. W tym sezonie do listy komunijnych hitów dołączył wyjątkowy deser – tort dubajski.

Jak przyznają pracownicy cukierni, to absolutny przebój tej wiosny. – W okresie komunijnym lepiej zamówić z większym wyprzedzeniem. Teraz to jest hicior. Jak ktoś organizuje komunię i nie wie, jaki smak wybrać, bierze dubajski, bo jest na topie. Za pół roku pewnie już nie będzie – mówił pracownik jednej z cukierni w Krakowie w rozmowie z WP. Cukiernicy zalecają składanie zamówień z wyprzedzeniem, bo tego typu wypieki sprzedają się błyskawicznie.

Cena? Może przyprawić o zawrót głowy

Czekolada dubajska pojawiła się na międzynarodowych rynkach już kilka lat temu, jednak dopiero niedawno zyskała ogromną popularność w Polsce. Pistacjowe nadzienie i cienkie, chrupiące ciasto kataifi zachwyciły podniebienia Polaków – najpierw w pączkach na tłusty czwartek, teraz w postaci ekskluzywnych komunijnych tortów.

Nie jest to jednak tani deser. Cena jednej porcji tortu dubajskiego wynosi średnio 22–25 złotych. Gdy doliczymy dekoracje – kwiaty, złoto jadalne czy spersonalizowane napisy – koszt całego tortu dla 20–30 osób może sięgnąć nawet 1000 złotych. To wydatek, który może zaskoczyć niejednego rodzica.

