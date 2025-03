To pytanie nurtuje Polaków. Ile należy włożyć do koperty z okazji komunii?

Chrzest i pierwsza komunią to nie tylko radosne okazje do spotkań w gronie rodzinnym. To także ból głowy zaproszonych gości, którzy nie wiedzą, ile włożyć do tradycyjnej koperty w ramach prezentu.

Chrzest i komunia 2025. Ile włożyć do koperty?

Gorące dyskusje na ten temat toczą się zwłaszcza za pośrednictwem mediów społecznościowych. Odpowiedzi na takie pytanie może bowiem być wiele. Część osób podkreśla, że z okazji chrztu powinno to być około tysiąca złotych, a komunii 1,5-2 tys. zł. Inni zwracają uwagę, że każdy powinien dawać tyle, na ile go stać. Podkreślają, że najważniejsze są kwestie wiary, a nie pieniądze.

Często słyszy się też, że z okazji chrztu można wręczyć symboliczny prezent zamiast gotówki. W dobrym stylu są obrazki z grawerem czy medaliki. Zauważa się, że rola chrzestnego powinna polegać na obecności i wspieraniu dziecka, a nie drogich prezentach. Zaproszeni na tę uroczystość do lokalu goście mogą jednak podarować gospodarzom np. 400-600 zł od pary, jak czytamy w jednym z wpisów w sieci.

Komunia i chrzest. Jak wynagradzać księdza?

Pojawia się też pytanie, jak we wspomnianych sytuacjach wynagradzać księdza. Jako najniższą, internauci w dyskusjach podawali kwotę 100-200 zł za chrzest. Oczywiście brak pieniędzy nie będzie nigdy powodem odmowy udzielenia sakramentu. Jeżeli sytuacja finansowa na to nie pozwala, można zdecydować się na faktycznie symboliczne „co łaska”.

W przypadku rodziców dzieci pierwszokomunijnych zwykle organizuje się składka. Ksiądz w kopercie może liczyć na kwoty od 500-700 zł po nawet 1000-1500. Wszystko zależy w tej kwestii od rodziców. Trójmiejska „Wyborcza” pisała nawet o sumie 7,5 tys. zł dla księdza na komunię.

