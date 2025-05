Polacy chcą zaostrzenia kar. To reakcja na szokujące doniesienia

Stacja TVN24 podaje, że tylko w ten weekend miały miejsce dwa poważne ataki na pracowników służby zdrowia. Pierwszy w Tczewie, a drugi w Kwidzyniu. W sobotę po południu zespół ratownictwa medycznego został wezwany do 35-letniej kobiety, która leżała w obrębie jednego z przystanków komunikacji miejskiej. Znajdowała się pod wpływem alkoholu. Tczewscy funkcjonariusze przekazali, że była agresywna, gdy zespół ratownictwa medycznego zaczął udzielać jej pomocy – miała kopać, znieważać czy grozić pracownikom służby zdrowia.

W nocy z 24 na 25 maja 37-letni mężczyzna miał się awanturować się – zaczepiał osoby idące ulicą, a gdy te schroniły się w jednym z budynków, wybił szybę w drzwiach wejściowych, by prawdopodobnie umożliwić sobie do nich dostęp. Doznał obrażeń. Wezwano na miejsce służby, w tym karetkę pogotowia. Kwidzyńscy mundurowi podają, że w szpitalu agresor zaatakował 29-letniego ratownika med.

Zarówno 35-latce, jak i 37-latkowi grozi teraz więzienie.

Sondaż. 80% uczestników badania chce zaostrzenia kary

Polakami wstrząsnęła śmierć ratownika med. w Siedlcach, a także lekarza w Krakowie. Do opinii publicznej coraz bardziej dociera, że przedstawiciele zawodów, które powiązane są z obszarem ochrony zdrowia, narażeni są na szczególne niebezpieczeństwo. Jak się okazuje, przeważająca większość obywateli chce zaostrzenia kar dla sprawców naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych.

Pokazuje to badanie, które przeprowadziła pracownia Opinia24 dla radia RMF FM. Aż 58 procent respondentów chce surowszych konsekwencji dla agresorów. Kolejne 22 proc. równie jest „za”, choć nie są co do tego pomysłu w pełni przekonani. Daje to razem 80 proc. osób, chcących (mniej lub bardziej) zmiany obecnego prawa karnego.

W badaniu udział wzięło 1004 osoby. Sondaż przeprowadzony został w dniach 19-21 maja.

