Najnowszy sondaż prezydencki wskazuje faworyta. „To nie może nas uśpić!”

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że na Karola Nawrockiego chciałoby zagłosować 51,3 proc. Polaków zdecydowanych na udział w wyborach. Rafała Trzaskowskiego poparłoby 48,7 proc. badanych. Kandydat popierany przez PiS zaliczył nieznaczny spadek o zaledwie 0,2 pkt proc. w porównaniu z podobnym badaniem z 16 maja.

Sondaż. Nawrocki wygrywa w II turze

– To oznacza, że Rafał Trzaskowski goni, nadgania przewagę, którą ma dzisiaj Karol Nawrocki, ale w tym tempie do wyborów 1 czerwca może to być za mało – skomentował Łukasz Pawłowski, prezes OGB.

Pokazano też wyniki przy uwzględnieniu 6,5 proc. wyborców niezdecydowanych. Wówczas Nawrocki otrzymałby 48 proc. głosów, a Trzaskowski 45,5 proc.

Zaznaczyć należy, że badanie OGB zrealizowano między 22 i 24 maja, czyli przed spotkaniem Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem oraz przed niedzielnymi marszami w Warszawie.

Adam Bielan: To nie może nas uśpić!

„Dobre wiadomości z rana. Ale to nie może nas uśpić! #Nawrocki2025” – pisał na X europoseł PiS Adam Bielan, członek sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. „OGB najtrafniej przewidziało wyniki przed I turą – i ten sondaż jest dobry dla Karola Nawrockiego – ale nie miejmy żadnych wątpliwości: zwolennicy PO będą robili wszystko, żeby to nadrobić większą mobilizacją” wtórował mu poseł Paweł Jabłoński z PiS.

„Dobra wiadomość jest natomiast taka, że my też możemy (a nawet musimy!). Dlatego rozmawiajcie ze znajomymi, sąsiadami, tymi którzy niekoniecznie mocno interesują się polityką – nie tylko, ale przede wszystkim z tymi, którzy z różnych powodów nie głosowali w I turze. Zwłaszcza z tymi, którzy nie chcą duopolu – nie, w tych wyborach grozi nam coś gorszego: monopol. I choćby dlatego trzeba iść i zagłosować – za Nawrockim, przeciwko Tuskowi i Trzaskowskiemu” – pisał na X.

