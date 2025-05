Mentzen o „kretyńskiej wypowiedzi” Bielana. „Po moim trupie”

W weekend Sławomir Mentzen wypił w swoim barze w Toruniu piwo z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim. Chyba nie spodziewał się, jaką burzę rozpęta w sieci tym prostym gestem. Do grona krytyków lidera Konfederacji w poniedziałek 26 maja dołączył Adam Bielan z PiS, który należy do sztabu Karola Nawrockiego.

Bielan obarcza Mentzena odpowiedzialnością

– Jeżeli nie zastopuje wyboru Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, to będzie można również Sławomira Mentzena rozliczać z każdej decyzji Rafała Trzaskowskiego, którą będzie podejmować jako prezydent. To będzie bardzo duża odpowiedzialność. Nie wiem, czy Sławomir Mentzen chce ją wziąć na siebie – stwierdzał Bielan w programie „Graffiti” w Polsat News.

Sławomir Mentzen początkowo odpowiedział krótko na platformie X. „Mów mi tak dalej” – pisał poseł Konfederacji, był kandydat na prezydenta. Później zdecydował się na dłuższy komentarz. „Adam Bielan próbuje mnie szantażować moralnie, twierdząc, że to ja będę odpowiedzialny za ewentualną wygraną Trzaskowskiego” – zaczął.

Mentzen o kampanii Nawrockiego. „Wizerunek niezbyt lotnego osiłka”

„Bzdura. Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki. To wy za to wszystko odpowiadacie” – zwracał się do polityków PiS, popierających i promujących Karola Nawrockiego.

„Próba zmuszenia mnie do poparcia Nawrockiego pokazuje, jak PiS widzi Konfederację. Jako przystawkę która musi robić to, czego chce PiS” – dodawał Mentzen. „Po moim trupie. Na to nigdy nie możecie liczyć. Nie zamierzam skończyć jak Lepper, Giertych, Gowin czy Hołownia” – zarzekał się.

„Im prędzej to w PiS zrozumiecie, im prędzej zaakceptujecie rzeczywistość, tym łatwiej będzie wam uniknąć takich kretyńskich wypowiedzi, jak ta Bielana” – zakończył poseł Konfederacji.

