Braki magnezu w organizmie łatwo przeoczyć. Przypominamy o 5 oznakach

Magnez to minerał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Reguluje wiele procesów: od działania mięśni do produkcji energii. Pomimo swojej kluczowej funkcji, często pozostaje niezauważany, nawet gdy można już mówić o niedoborze.

Niedobór magnezu. 5 głównych oznak

Szacunkowo od 15 do 20 proc. populacji krajów rozwiniętych zmaga się z brakami wystarczającej ilości magnezu w organizmie. Symptomy bywają subtelne i wielokrotnie niedobór przechodzi niezauważony, zbywany jako stres lub zmęczenie. W rezultacie może to prowadzić do zaniedbań, które z czasem prowadzą do znacznego pogorszenia problemu. Warto pamiętać o 5 oznakach nieodpowiedniej sytuacji.

Skurcze i drżenie

Najłatwiej niedobór magnezu stwierdzić po drgających mięśniach i skurczach. Nieświadome ruchy tkanki mięśniowej czy skurcze, przy braku magnezu wystąpią zwłaszcza w nogach, stopach i powiekach.

Magnez odpowiada za napinanie się i rozluźnianie mięśni poprzez równoważenie poziomu wapnia, który stymuluje ich aktywność. Gdy poziom magnezu jest niski, mięśnie mogą kurczyć się niekontrolowanie, co prowadzi do bolesnych skurczów, drgawek lub drżenia. Jeśli doświadczasz częstych, niewyjaśnionych skurczów mięśni, szczególnie w nocy, warto zwrócić uwagę na swoje spożycie magnezu.

Przedłużające się zmęczenie i słabość

Nieustanne poczucie zmęczenia lub słabości, nawet po odpowiednim odpoczynku, nigdy nie jest normalne. Przewlekłe zmęceznie może sygnalizować brak magnezu. To minerał, odgrywający ważną rolę w produkcji energii. Pomaga przekształcać żywność w użyteczną energię poprzez syntezę ATP (adenozynotrifosforanu).

Gdy magnezu jest za mało, komórki mają trudności z wydajną produkcją energii, co prowadzi do uczucia letargu. Chroniczne zmęczenie jest powszechną dolegliwością osób z niskim poziomem magnezu. Ten wczesny objaw często pozostaje niezauważony lub jest źle rozumiany jako efekt określonego stylu życia, takiego jak kiepski sen lub przepracowanie.

Nieregularne bicie serca

Arytmia serca, albo inaczej nieregularne bicie serca, to oznaka poważnego niedoboru magnezu. Odgrywa on kluczową rolę w utrzymaniu stałego rytmu serca poprzez regulację aktywności elektrycznej serca.

Niedobór może prowadzić do arytmii, czyli nieregularnego bicia serca, które może być odczuwane jako trzepotanie lub przyspieszone bicie serca. Długotrwałe kołatanie serca wymaga interwencji lekarskiej, ponieważ poważny niedobór magnezu może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Zmiany nastroju i lęk

Magnez odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Drażliwość bez powodu, lęk, a nawet łagodna depresja mogą być powiązane z niskim poziomem magnezu.

Dzieje się tak, ponieważ magnez wspomaga funkcjonowanie neuroprzekaźników i pomaga regulować reakcję na stres poprzez modulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA). Jeśli wahania nastroju lub lęk nie mają wytłumaczenia w aktualnych okolicznościach życiowych, warto rozważyć sprawdzenie poziomu magnezu.

Słaby apetyt, nudności, wymioty

Zmiany apetytu to znak, którego nie powinno się bagatelizować. Niski apetyt często mylnie łączony jest ze zmianami stylu życia lub chorobą. Prawdziwą przyczyną może być jednak niedobór magnezu.

Jest tak dlatego, że niedobór magnezu może zaburzyć procesy metaboliczne i produkcję energii, co potencjalnie prowadzi do zmniejszenia apetytu. W skrajnych przypadkach niedoboru magnezu, szczególnie w takich stanach jak hipomagnezemia, mogą wystąpić nudności i wymioty. Ważne jest, aby sprawdzić poziom magnezu, jeśli te objawy utrzymują się.

Jak walczyć z brakiem magnezu?

Jak przeciwdziałać niedoborom? Najlepiej zaopatrzyć się w produkty pełne magnezu, zadbać o zróżnicowaną dietę i zdrowszy styl życia. Warto też ograniczyć spożycie napojów kofeinowych oraz alkoholu. Wszystko zależy oczywiście od organizmu. Niektórzy mogą bez problemu pić po kilka kaw dziennie, u innych już 3-4 herbaty spowodują drżenie powiek.

Czytaj też:

Gnojówka z podagrycznika działa jak naturalny booster na kwiaty. Oto jak ją zrobić i stosowaćCzytaj też:

Jesz owsiankę, a po godzinie już czujesz głód? Dietetyczka mówi, co powinieneś zmienić