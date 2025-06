To jeden z najgroźniejszych owadów w Polsce. Spotkasz go w lesie i na łące

Wybierając się na spacer do lasu, staramy się chronić przed kleszczami, czy komarami, zapominając, że to niejedyne zagrożenie, jakie na nas czeka. Przykładem jest owad przypominający chrząszcza. Według przyrodników to jeden z najgroźniejszych owadów w Polsce.

To najgroźniejszy owad w Polsce

Niechlubne miano, jednego z najgroźniejszych owadów w Polsce dzierży oleica krówka. Owad ten będący podgatunkiem chrząszcza występuje niemalże w całej Europie, Azji i północnej Afryce. W Polsce spotkamy go zarówno w lasach, jak i na łąkach, czy w niektórych ogrodach. Insekt ten na pierwszy rzut oka wydaje się niegroźny. Osiąga on od 11 do 35 mm długości i przypomina niewielkich rozmiarów chrząszcza.

Tymczasem okazuje się, że owad będący szczególnie aktywny między kwietniem a czerwcem wytwarza niezwykle groźną, żółtą oleistą substancję, która uważana jest za jedną z najsilniejszych naturalnych toksyn, która zawiera między innymi kantarydynę. Śmiertelna dawka dla człowieka wynosi zaledwie 0,03 g.

Leśnicy ostrzegają przed oleicą krówką

Oleica krówka to wyglądający sympatycznie chrząszcz, którego lepiej nie drażnić – ostrzegają Lasy Państwowe.

Obawy leśników nie są bezpodstawne. Ugryzienie tego owada jest wyjątkowo nieprzyjemne. Poza zaczerwienieniem mogą pojawić się również bolesne bąble i pęcherze. Jeśli trucizna dostanie się do oczu lub nosa interwencja medyczna będzie niezbędna.

Chociaż jedno ugryzienie oleicy krówki nie będzie stanowiło bezpośredniego zagrożenia życia, należy zaznaczyć, że owady te błyskawicznie się rozmnażają i często występują w skupiskach. Przyrodnicy informują, że samica jest w stanie w ciągu sezonu godowego złożyć nawet 30 tys. jaj.

Wykluwające się z nich żarłoczne larwy stają się ogromnym zagrożeniem dla pszczół, na których pasożytują. Żywią się one również pyłkiem pszczelim i nektarem. Nieco mniej groźne dla ekosystemu są dorosłe osobniki, które żerują głównie na zielonych liściach roślin.

