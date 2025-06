Nietypowy pomysł naukowców. Tak chcą zmierzyć obciążenie mózgu

Do stworzenia kontrowersyjnego wynalazku naukowców zainspirowały tragiczne wydarzenia z 2024 roku, kiedy to doszło do kilku groźnych katastrof lotniczych związanych z przepracowanym personelem. Do największej doszło w styczniu, w zderzeniu śmigłowca z samolotem pasażerskim. Zginęło wówczas 55 osób. Śledczy przyznali, że obsada wieży Reagan National Airport pracowała ponad swoje siły, wykonując pracę kilkunastu osobowego zespołu w kilka osób.

E-tatuaż zbada wydajność mózgu

Współautor badania Nanshu Lu, profesor inżynierii na University of Texas (UT) w Austin przyznał w rozmowie z Live Science, że „ludzie nie są zbyt dobrzy w ocenianiu i szacowaniu własnej wydajności umysłowej”. Badacz twierdzi, że przez przemęczenie podejmujemy wiele irracjonalnych decyzji, które bywają tragiczne w skutkach.

Zaprojektowane przez jego zespół badawczy urządzenie ma bazować na innych tego typu urządzeniach EEG, które przypominają czepki prysznicowe. Zwykle nakładane są one na skórę głowy, a umieszczone w „czepkach” elektrody odczytują fale mózgowe poprzez zbieranie danych o impulsach elektrycznych przechodzących przez mózg.

Naukowiec twierdzi, że nowy system opracowany we współpracy z profesorem inżynierii na UT, Luisem Sentisem, wykorzystuje ten sam mechanizm, w „zmniejszonej formie”. Wystarczy, że pacjent naklei na czoło jednorazową polimerową naklejkę, a ta będzie rejestrować jego fale mózgowe.

Trwa badanie wynalazku. Świat naukowe pełen nadziei

Naukowcy są pełni nadziei, że ich wynalazek znajdzie swoje zastosowanie w praktyce medycznej. Trwające testy zapowiadają się bardzo obiecująco.

Korelacja e-tatuażu z indeksem NASA była podobna do użycia czujnika mózgowego na całej powierzchni (…) Wierzę, że te czujniki będą wkrótce używane w czasie rzeczywistym (...) Niezależnie od tego, czy chodzi o pilotów, kierowców, nadzorców systemów robotycznych — prawdopodobnie będziemy obserwować większe obciążenie psychiczne osób wykonujących zadania krytyczne — powiedział Sentis.

Naukowcy zauważają jednak, że system ten ma pewne wady. Przede wszystkim może on zbierać informacje tylko z łysego miejsca na głowie. Problematyczne może być również opracowanie sposobu na informację przełożonych, czy samych pracowników o przepracowaniu danej jednostki. Czy naklejki będą sygnalizowały o tym różnymi kolorami? Może osoby je noszące będą otrzymywały powiadomienie na smartfony? Czas pokaże, na jakie rozwiązanie zdecydują się naukowcy.

