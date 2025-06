Oszustwo w świecie AI. Programiści z Indii udawali boty

Początki startupu sięgają 2016 roku. Twórcy narzędzia o nazwie Engineer.ai obiecywali rewolucję w tworzeniu webowych i mobilnych aplikacji dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Porównywali budowanie programów do „zamawiania pizzy”.

Rewolucja w tworzeniu aplikacji. Jak „zamawianie pizzy”

Kluczowym elementem produktu był wirtualny asystent „Natasha” generujący oprogramowanie z wykorzystaniem algorytmów AI.

Oszustwo ujawnione zostało w raportach „Times of India”. Oprogramowanie w rzeczywistości było generowane nie przez sztuczną inteligencję, ale przez prawie 700 programistów z Indii ręcznie kodujących prośby użytkowników. Proceder trwał przez 8 lat – do ujawnienia w maju 2025 roku.

W 2019 roku jeden z byłych pracowników, Robert Holdheim, pozwał firmę na 5 milionów dolarów. Mężczyzna nazwał Builder.ai „picem na wodę” („smoke and mirrors”). Ujawnione dokumenty sądowe zawierały informacje dla inwestorów – twórcy narzędzia chwalili się, że aplikacje są tworzone „w 80 proc”., przez technologię AI, którą „ledwo zaczęli rozwijać”.

Oszustwa finansowe. Bankructwo firmy

Audyt z początku 2025 roku ujawnił również kłamstwa w dokumentach finansowych – zawyżenie przychodów. Builder.ai obniżyło prognozy na 2024 rok do 50 milionów dolarów – z 220. W lutym doszło do zmiany na stanowisku CEO. Założyciela startupu Sachina Dev Duggala zastąpił Manpreet Ratia, który odkrył manipulacje. W maju Viola Credit (kredytodawca firmy) zajął 37 milionów dolarów na kontach Builder.ai, które nie wywiązało się ze swoich zobowiązań. Sparaliżowało to działanie startupu.

Prokuratura USA prowadzi międzynarodowe śledztwo. Zażądano dokumentów finansowych oraz list klientów.

Firmy jest zadłużona w Amazonie i Microsofcie za przetwarzanie danych w chmurze – zobowiązania te przekraczają 115 milionów dolarów. Ogłoszono postępowanie upadłościowe w krajach działalności (m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach) i zwolniono około 1000 pracowników.

Sprawa Builder.ai obiegła światowe media i zwróciła uwagę na tzw. „AI washing” – praktykę marketingowa, w której firmy wyolbrzymiają lub fałszywie przedstawiają wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby wydawać się bardziej innowacyjnymi lub zaawansowanymi technologicznie niż w rzeczywistości.

