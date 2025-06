„Małe rzeczy” miały poróżnić Lewandowskim a Probierzem. Zaskakująca reakcja

W niedzielę Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że selekcjoner męskiej reprezentacji zdecydował o przekazaniu opaski kapitana Piotrowi Zielińskiemu, który na co dzień jest pomocnikiem Interu Mediolan. Od 11 lat drużynie przewodniczył jednak napastnik FC Barcelony, który – godzinę po tym gorącym newsie – opublikował oświadczenie na X.

Lewandowski przekazał, że dopóki szkoleniowcem kadry narodowej jest Probierz, dopóty nie zamierza brać udziału w spotkaniach. Biało-czerwoni już jutro mają zmierzyć się w Helsinkach z Finlandią – w ramach eliminacji do XXIII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Na murawie zabraknie więc piłkarza katalońskiego futboll club.

Grzeszczak skorzystała z okazji, zwróciła się do Lewandowskiego i Probierza: Bo tam „wzór jest zapisany”

Konflikt między selekcjonerem a najbardziej zasłużonym w historii piłkarzem rósł i rósł, ale dopiero teraz „pękł”. Co jednak tak poróżniło Probierza i Lewego? Wojciech Górski – dziennikarz sportowy, związany z portalem Weszło – ujawnił jedną z sytuacji, do której doszło ponoć podczas podróży autokarem. Napastnik puścił ponoć z głośników utwór śpiewany przez Grzeszczak pod tytułem „Małe rzeczy”. Trener miał poczuć się urażony i połączyć to ze swoim wcześniejszym przemówieniem skierowanym do kadry. Zachęcał bowiem piłkarzy po jednym z nieudanych spotkań, aby „cieszyli się z małych rzeczy”.

W ten sposób wokalistka została wciągnięta do medialnej burzy. W poniedziałek wieczorem, na Instagramie, opublikowała krótki film. Tak odniosła się do całej sytuacji.

– Panowie, wiem jak rozwiązać ten konflikt sportowy. Bo tam „wzór jest zapisany”. „Zapisany jest” [zaśpiewała – red.]. Właśnie! – wskazała. Jej żart przypadł do gustu internautom, którzy nagle poprzypominali sobie tekst autorstwa Marcina Piotrowskiego. „Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest!” – brzmi cały, dobrze znany refren (utwór Grzeszczak był hitem rozgłośni i wciąż, po 13 latach, odtwarzany jest przez stacje radiowe).

Czytaj też:

Lewandowski kontra Probierz. Polacy postawili sprawę jasnoCzytaj też:

Lewandowski zdecydował. Nie będzie grał w reprezentacji