Wypij to zaraz po przebudzeniu. Twoje ciało ci podziękuje

W wirze codziennych obowiązków często zapominamy o podstawowych potrzebach naszego ciała. Na łamach WP Kuchnia doktor Cubała-Kucharska podkreśla, że warto rozpocząć dzień od czegoś, co nie tylko jest proste, ale i bardzo skuteczne – od nawodnienia. Picie wody na czczo to jeden z najłatwiejszych sposobów, by poprawić swoje samopoczucie i zdrowie.

Choć wiele osób słyszało o tym zwyczaju, niewielu zdaje sobie sprawę z jego pełnych korzyści. Organizm tuż po przebudzeniu szczególnie potrzebuje płynów. To właśnie wtedy można pobudzić metabolizm, poprawić funkcjonowanie hormonów i zwiększyć energię na cały dzień.

Co daje picie wody na pusty żołądek? Oto, co mówi lekarka

Doktor Cubała-Kucharska wskazuje konkretne korzyści, jakie niesie za sobą ten codzienny rytuał:

Wsparcie dla układu trawiennego: Letnia woda pomaga nawilżyć przewód pokarmowy i pobudza wydzielanie enzymów, przygotowując żołądek do trawienia.

Naturalne oczyszczanie: Woda pomaga wypłukać toksyny, wspomagając procesy detoksykacyjne organizmu.

Lepszy wygląd skóry: Odpowiednie nawodnienie poprawia kondycję cery, czyniąc ją gładszą, bardziej napiętą i pełną blasku.

Uregulowana praca jelit: Picie wody na czczo może pomóc osobom borykającym się z zaparciami.

Naturalny zastrzyk energii: Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale letnia woda potrafi skutecznie pobudzić ciało do działania — bez kofeiny i bez kalorii.

Prosty nawyk, wielkie zmiany

Letnia woda wypita z samego rana nie tylko nawodni organizm, ale i nie dostarczy żadnych kalorii — to świetna wiadomość dla osób dbających o sylwetkę. Bez potrzeby gotowania, blendowania czy wyciskania — wystarczy nalać do szklanki i wypić. To najtańszy i najłatwiejszy sposób na lepszy start każdego dnia.

Ekspertka podkreśla, że choć to drobny nawyk, jego regularne stosowanie przynosi długofalowe korzyści. Dlatego warto, zamiast po poranną kawę, sięgnąć najpierw po wodę. To zdrowy wybór, który może poprawić funkcjonowanie całego organizmu.

