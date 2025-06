Wytatuowała sobie logo PiS-u. Zdjęcie 70-latki obiegło sieć

W poniedziałek wieczorem na facebookowym profilu Rajski Ptak opublikowano zdjęcie ręki pewnej starszej kobiety. 70-latka poprosiła studio o wytatuowanie na przedramieniu loga partii Prawo i Sprawiedliwość.

Nietypowy tatuaż 70-latki z Rzeszowa

Na Podkarpaciu znajduje się „bastion PiS-u” – przypomina dziennik „Fakt”. W Rzeszowie, według danych Państwowej Komisji Wyborczej, Karol Nawrocki – w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 – zdobył zdecydowaną przewagę nad swoim jedynym konkurentem, kandydatem Platformy Obywatelskiej – Rafałem Trzaskowskim.

Decyzja 70-latki o wytatuowaniu sobie loga PiS-u jest bardzo odważna. Jak do sprawy odnosi się sam salon? Głos zabrał właściciel – Wiesław Cisowski. – Tatuaże z motywami politycznymi należą raczej do rzadkości, ale jeśli takie jest życzenie klienta, to oczywiści je spełniane – podkreśla. Jeśli chodzi natomiast o klientkę, mężczyzna przyznaje, że 70-latka „ma bardzo zdecydowany charakter”, a „jak się zdenerwuje to potrafi zakląć jak szewc” – ujawnia.

Podkarpacie. Tatuaż z logiem PiS-u to koszt 400 PLN

Ile kosztuje takie „dzieło”? W końcu nie jest zbyt skomplikowane i nie zajmuje dużego obszaru ciała. – Tatuaż z logiem PiS-u był inicjatywą naszej klientki i z naszej strony mogła liczyć na najwyższą jakość usług. Cena takiego tatuażu to około 400 złotych – ujawnia szef studia.

Pod postem na Facebooku, gdzie zaprezentowano społeczności internetowej malunek, zaroiło się od komentarzy. Wielu użytkowników sieci zareagowało na inicjatywę pozytywnie. Jedna z osób napisała, że „każdy ma prawo mieć taki tatuaż jaki chce”. „To ta osoba będzie się starzec z tym tatuażem nie my. Ja zrobię sobie czerwone korale” – wskazała młoda kobieta, mają na myśli charakterystyczny symbol niezależnej kandydatki – Joanny Senyszyn. Nie obyło się też bez negatywnych opinii. „Moim zdaniem to głupota” – uważa ktoś inny.

