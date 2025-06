Niszczyli barierę na granicy. Zaatakowali polskie patrole

We wtorek 10 czerwca na granicy z Białorusią odnotowano prawie 200 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Wobec czterech osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. Cudzoziemcy usiłowali dostać się wbrew obowiązującym przepisom na terytorium naszego kraju na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek Straży Granicznej w Płaskiej, Bobrownikach, Michałowie, Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych.

Obcokrajowcy w celu przedostania się nielegalnie do Polski niszczyli barierę fizyczną oraz forsowali graniczne rzeki Wołkuszankę, Istoczankę oraz Świsłocz. W rejonie działania placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych migranci, niezadowoleni z faktu, iż nie są w stanie przekroczyć wbrew obowiązującym przepisom granicy, atakowali polskie patrole, rzucając przez barierę kamieniami. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna przekazała najnowsze informacje

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Białowieży zatrzymali w rejonie Hajnówki dwoje obywateli Ukrainy, którzy przewozili trzech cudzoziemców. Migranci nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie Polski. Ukraińcy otrzymali zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia oraz zakaz wjazdu do naszego kraju i państw Schengen na okres pięciu i trzech lat.

Od początku bieżącego roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG odnotowano ponad 11,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, z czego prawie 1,9 tys. prób miało miejsce w czerwcu. Z kolei jeśli chodzi o pomocników i organizatorów w pokonywaniu granicy naszego kraju wbrew obowiązującym przepisom liczba zatrzymanych od stycznia 2025 r. wyniosła co najmniej 77 osób.

Polski żołnierz zmarł przy granicy z Białorusią. Słowa ojca chwytają za serce

Tak Polska chce odstraszyć nielegalnych migrantów. Rusza specjalna akcja