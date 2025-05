Tak Polska chce odstraszyć nielegalnych migrantów. Rusza specjalna akcja

26 maja ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy polsko-białoruskiej zostało przedłużone o kolejnych 60 dni.

Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że zawieszenie prawa do azylu spowodowało blisko trzydziestokrotny spadek w ilości wnioskodawców – aż o prawie 97 proc. Do pograniczników wpłynęły wnioski od 23 migrantów, podczas gdy w analogicznym okresie (marzec-maj 2024) było ich blisko 800.

W najnowszym raporcie Straż Graniczna podała, że minionej doby (29 maja) odnotowano ponad 190 prób nielegalnego przedostania się do Polski. „Wobec 38 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. Udzielono pomocy dwóm osobom. W stronę polskich patroli rzucano kamieniami. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano jedną osobę” – czytamy w informacji SG.

Polska rozpoczyna kampanię skierowaną do migrantów

Radosław Sikorski poinformował, że Polska rozpoczęła specjalną kampanię informacyjną, której adresatami są nielegalni migranci. Akcja będzie prowadzona w sześciu krajach: Afganistanie, Erytrei, Etiopii, Egipcie, Pakistanie oraz Somalii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło, że głównym celem prowadzonych działań jest ostrzeżenie potencjalnych migrantów przed obietnicami dostatniego życia w Europie. Co więcej, twórcy akcji kładą również nacisk na to, żeby przekazywać wszelkie dostępne informacje na temat prawnych aspektów wjazdu do Unii Europejskiej, a także zasadach legalizowania pobytu.

Resort spraw zagranicznych przygotował specjalny filmik, w którym mówią wprost, że „ci, którzy obiecują szybką i łatwą drogę do Unii Europejskiej a już po przyjeździe łatwy zarobek i dostatnie życie, po prostu kłamią”. Na nagraniu widać m.in. to, co działo się przy granicy polsko-białoruskiej.

W dalszej części wideo widzimy m.in. działania polskich służb wobec tych, którzy dopuszczają się łamania prawa i nielegalnie próbują dostać się na teren Polski.

