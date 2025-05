Tego przy granicy polsko-białoruskiej dawno nie było. Migranci odpuszczają

21 maja Sejm zadecydował o przedłużeniu obowiązywania przepisów ograniczających prawo do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią.

Migranci odpuszczają? Najnowsze dane z granicy polsko-białoruskiej

„Rzeczpospolita” dotarła do najnowszych danych Komendy Głównej Straży Granicznej, z których wynika, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy obowiązywania nowych przepisów przyjęto wnioski o ochronę międzynarodową od 29 migrantów z grup wrażliwych wyłączonych z zakazu. Wśród osób ubiegających się o azyl znaleźli się m.in. dwaj nastolatkowie z Syrii oraz Jemenu, a także dwie kobiety w ciąży z Kamerunu i 77-latka z Syrii.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, zawieszenie prawa do azylu spowodowało blisko trzydziestokrotny spadek w ilości wnioskodawców – aż o prawie 97 proc. Do pograniczników wpłynęły wnioski od 23 migrantów, podczas gdy w analogicznym okresie (marzec-maj 2024) było ich blisko 800.



Coraz mniej migrantów przy granicy polsko-białoruskiej?



Z danych SG wynika, że zmalała także sama presja na granicę od strony Białorusi. Andrzej Juźwiak, rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej poinformował, że od 27 marca do 22 maja 2025 r. na granicy polsko-białoruskiej odnotowano ponad 6100 prób jej nielegalnego przekroczenia. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to blisko 11 700 takich prób.

W ostatnim raporcie Straż Graniczna poinformowała, że w dniach 23-25 maja na pograniczu dostrzeżono blisko 560 cudzoziemców, którzy próbowali się nielegalnie dostać do Polski. Wobec 13 osób prowadzone są czynności, które mają doprowadzić do ich ujęcia. Na granicy polsko-białoruskiej ponownie doszło do ataków – polskie patrole zostały obrzucone kamieniami. SG przekazała, że za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano sześć osób.

We wcześniejszych raportach podawano, że na granicy odnotowano 180 prób nielegalnego wejścia do Polski (22 maja) oraz 120 takich prób (21 maja).

