Prawo do azylu. Sejm zdecydował

Sejm opowiedział się za dalszym czasowym ograniczeniem prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Będzie ono obowiązywało przez kolejnych 60 dni.

Wspomniane wyżej ograniczenie obowiązuje w Polsce od 27 marca. W środę w Sejmie w sprawie jego przedłużenia głosowało 383 posłów. 366 z nich było „za”, 17 „przeciw”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Premier: Poważna forma wojny hybrydowej

W tym temacie przemawiał we wtorek Donald Tusk.

Jak stwierdził premier, „Łukaszenka i Putin mobilizują tysiące nielegalnych imigrantów przy pomocy przemytników, gromadząc ich przy granicach Polski, Finlandii, Litwy i Łotwy”. – To nie tylko złoty interes dla nich, ale poważna forma wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko naszej części Europy – mówił.

– Zdaję sobie sprawę, że prawo do azylu to ważne prawo, ale nie wtedy, gdy cały proceder jest organizowany przez Rosję, Białoruś, przemytników i grupy przestępcze, gdy migracja ma charakter masowy i nielegalny staje się w istocie formą agresji – ocenił Tusk.

Pakt migracyjny. Komisja Europejska za zmianami

Przypomnijmy, Komisja Europejska proponuje z kolei zmiany w pakcie migracyjnym. Mowa o przepisach, które ułatwią państwom członkowskim stosowanie koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego. Chodzi o kraj, który nie należy do UE i nie jest krajem pochodzenia. Musi też w nim istnieć ochrona przed wydaleniem, brak poważnej krzywdy oraz zagrożenia życia i wolności ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do grupy społecznej lub poglądy polityczne, a także możliwość żądania i otrzymania skutecznej ochrony.

Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego pozwala państwom członkowskim Unii Europejskiej na odrzucenie wniosku o udzielenie azylu, jeżeli osoby ubiegające się o azyl mogłyby otrzymać skuteczną ochronę w państwie trzecim, który uznaje się dla nich za bezpieczny. Unijne prawo wymaga obecnie, aby organy azylowe udowodniły, że osoba ubiegającą się o ochronę międzynarodową ma powiązanie z krajem trzecim – np. tam mieszkała lub ma tam rodzinę.

KE zaproponowała, aby nie było to teraz konieczne. Za powiązanie z danym krajem będzie można teraz uznać państwo, przez które migrant podróżował przed dotarciem do UE, nawet jeśli nie zamierzał się w nim osiedlić. Osoba ubiegająca się o azyl będzie mogła również trafić do bezpiecznego kraju trzeciego, jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, ale jeśli z danym państwem istnieje specjalna umowa lub porozumienie.

Opcja ta nie będzie jednak mogła być zastosowana w przypadku osób małoletnich, które nie mają opieki.

