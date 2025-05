KE ma nowy pomysł na odsyłanie migrantów. Umożliwi ich łatwiejsze odsyłanie

Komisja Europejska 20 maja zaproponowała przepisy, które ułatwią państwom członkowskim stosowanie koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego. Chodzi o kraj, który nie należy do UE i nie jest krajem pochodzenia. Musi też w nim istnieć ochrona przed wydaleniem, brak poważnej krzywdy oraz zagrożenia życia i wolności ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do grupy społecznej lub poglądy polityczne, a także możliwość żądania i otrzymania skutecznej ochrony.

Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego pozwala państwom członkowskim Unii Europejskiej na odrzucenie wniosku o udzielenie azylu, jeżeli osoby ubiegające się o azyl mogłyby otrzymać skuteczną ochronę w państwie trzecim, który uznaje się dla nich za bezpieczny. Unijne prawo wymaga obecnie, aby organy azylowe udowodniły, że osoba ubiegającą się o ochronę międzynarodową ma powiązanie z krajem trzecim – np. tam mieszkała lub ma tam rodzinę.

Bezpieczny kraj trzeci. Komisja Europejska proponuje zmianę przepisów ws. migrantów

KE zaproponowała, aby nie było to teraz konieczne. Za powiązanie z danym krajem będzie można teraz uznać państwo, przez które migrant podróżował przed dotarciem do UE, nawet jeśli nie zamierzał się w nim osiedlić. Osoba ubiegająca się o azyl będzie mogła również trafić do bezpiecznego kraju trzeciego, jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, ale jeśli z danym państwem istnieje specjalna umowa lub porozumienie.

Opcja ta nie będzie jednak mogła być zastosowana w przypadku osób małoletnich, które nie mają opieki. Dodatkowo Komisja Europejska chce, aby odwołanie nie wiązało się z automatycznym zawieszeniem tej decyzji. Kraje unijne będą musiały również informować KE i inne państwa członkowskie o zawarciu umowy lub porozumienia z bezpiecznym krajem trzecim przed jego podpisaniem. Teraz wniosek muszą uzgodnić Parlament Europejski i Rada.

