Co nas postarza? Jest jedna rzecz, która działa równie szkodliwie jak nałogi

Badania naukowców z Uniwersytetu Brighama Younga w USA potwierdzają ustalenia ekspertów na temat związku samotności ze starzeniem się. Dowiedli, że ryzyko przedwczesnej śmierci jest aż o 26 proc. wyższe u osób samotnych. To więcej nawet niż w przypadku umiarkowanego spożycia alkoholu czy otyłości.

Samotność szkodliwa jak nałogi

Kierująca wspomnianymi badaniami dr Julianne Holt-Lunstad wyjaśniała, że w przypadku samotności kluczowy jest brak wsparcia społecznego. Może on prowadzić do przewlekłego stresu, osłabienia układu odpornościowego i zwiększenia stanu zapalnego w organizmie.

Jak tłumaczyli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, samotność to nie tylko stan psychiczny. Posiada równie istotny wymiar biologiczny. Osoby doświadczające chronicznej samotności mają mają wyższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. To prowadzi z kolei do większego ryzyka chorób serca, cukrzycy oraz przyspiesza starzenie komórek.

Naukowcy zauważają, że wpływ papierosów i alkoholu na zdrowie jest dobrze przebadany i znany od lat. Skutki samotności nie zostały jeszcze w pełni zbadane, a z pewnością nie są tak spopularyzowane, mimo że stan ten ma porównywalnie szkodliwy wpływ.

Samotność w społeczeństwie informacyjnym

Obecnie na ten problem zwraca się coraz większą uwagę głównie z powodu zmian społecznych. W związku z rozprzestrzenieniem internetu możliwości komunikacyjne są olbrzymie, a jednak poczucie samotności wzrasta. W 2020 roku w USA aż 61 proc. dorosłych osób przyznawało się do uczucia samotności w raporcie Cigna.

Podkreśla się, że budowanie sieci wsparcia w rodzinie i wśród przyjaciół może znacząco poprawić jakość naszego życia. Istotne jest także promowanie odpowiednich nawyków komunikacyjnych, by nie izolować się społecznie.

