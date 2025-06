Znikający studenci. „Powstaje demograficzna luka niedopasowania”

W roku akademickim 2023/2024 w Polsce studiowało około 1,245 miliona osób, z czego ponad 58 proc. stanowiły kobiety. W niektórych dziedzinach – takich jak pedagogika, psychologia, farmacja czy administracja publiczna – ich udział sięga aż 80 proc.

Podobna przewaga kobiet występuje na kierunku lekarskim: ponad 60 proc. kandydatów to kobiety, a wśród przyjętych przekraczają już 70 proc. Jednym z powodów są lepsze wyniki kobiet na egzaminie maturalnym, który stanowi podstawę rekrutacji na uczelnie. Według danych CKE z 2023 roku, maturę z biologii zdało 81 proc. dziewcząt i 69 proc. chłopców, z chemii – odpowiednio 78 proc. i 63 proc.

Kobiety częściej wybierają trudniejsze przedmioty rozszerzone, co wskazuje na większą wytrwałość, systematyczność i gotowość do inwestowania w naukę.

Fixed mindset

Ponadto dziewczynki od najmłodszych lat uczy się dyscypliny, staranności i posłuszeństwa. Chłopców – sprytu, odwagi i niezależności. Szkoła, która nagradza konformizm, punktualność i spokój, lepiej pasuje do stylu funkcjonowania dziewczynek, przez co chłopcy szybciej się wycofują. Aż 82 proc. nauczycieli w szkołach podstawowych to kobiety – chłopcy nie widzą męskich wzorców edukacyjnego sukcesu.

Sposób chwalenia dzieci wzmacnia podziały. Dziewczynki otrzymują pochwały za wysiłek („starałaś się”), chłopcy – za cechy („jesteś mądry”). Jak pokazały badania Carola Dweck, prowadzi to do tzw. fixed mindset u chłopców – przekonania, że inteligencja jest dana raz na zawsze, więc nie warto podejmować wyzwań. Porażka oznacza utratę statusu.