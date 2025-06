To danie może odmienić twoje samopoczucie. Naukowcy potwierdzają

Wnioski z badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Food Science & Nutrition”.

Makaron źródłem codziennej radości?

W badaniu udział wzięli dorośli mieszkańcy Włoch, którzy spożywają dania z makaronem co najmniej trzy razy w tygodniu. Wyniki przeprowadzonego wśród nich sondażu pokazują, że aż 41 procent z badanych wiąże makaron ze wspomnieniami rodzinnymi. Dla ponad 20 procent to danie wywołuje silne pozytywne emocje, a 10 procent respondentów wskazało, że jedzenie makaronu daje im uczucie przyjemności i prawdziwego szczęścia.

Zdaniem naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie, spożywanie makaronu wykracza poza aspekt kulinarny. Może mieć bezpośredni wpływ na psychikę – poprzez stymulację produkcji serotoniny, pomaga łagodzić napięcie emocjonalne i poprawiać nastrój.

Siła wspólnego jedzenia

Profesor Francesco Pagnini, współautor badania specjalizujący się w psychologii klinicznej podkreśla, że prosty akt wspólnego spożywania makaronu może prowadzić do budowania silnych więzi emocjonalnych. Może też wzbudzać w ludziach pozytywne uczucia. Naukowiec zaznacza również, że spośród wszystkich pokarmów zawierających węglowodany, takich jak chleb, ryż czy nawet pizza, to właśnie makaron – w połączeniu z interakcją społeczną – najsilniej oddziałuje na samopoczucie.

Zespół badaczy zwraca także uwagę na to, że korzyści płynące z jedzenia makaronu mogą nie ograniczać się jedynie do krótkotrwałych reakcji emocjonalnych. Ich wnioski wskazują na możliwość trwałego wpływu tej potrawy na ogólny dobrostan psychiczny. Obserwowano nie tylko redukcję poziomu stresu, ale także poprawę koncentracji i uważności.

Chociaż badanie ma charakter korelacyjny – co oznacza, że nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego – naukowcy wskazują na to, że istnieje silna zależność pomiędzy regularnym spożywaniem makaronu a wyższym poziomem zadowolenia z życia. Jednocześnie możliwe jest, że osoby o lepszym samopoczuciu po prostu częściej wybierają to danie jako element swojej codziennej diety.

