Nie żyje ks. Andrzej Dębski. Doszło do tragicznego wypadku

Katolicki portal przypomina, że ks. Dębski był w przeszłości m.in. kapelanem Jagiellonii Białystok czy pełnił rolę prowadzącego w programach chrześcijańskich – emitowanych na antenie Telewizji Polskiej.

Trzy lata temu wybuchł skandal, po którym kapłan postanowił wycofać się z życia publicznego. Onet ustalił nieoficjalnie wstrząsające okoliczności śmierci ks. Dębskiego.

Nie żyje ks. Andrzej Dębski. Media przypominają o aferze

W lipcu 2022 r. dziennik „Gazeta Wyborcza” ujawnił wiadomości, które były rzecznik białostockiej kurii miał wysłać do jednej z internautek. W drugiej połowie kwietnia zaprosił ją na mecz Jagiellonii do stolicy Podlasia. „Zabieram, zapraszam, zaskoczę, zadowolę, zaspokoję” – miała brzmieć treść SMS-a, do której dołączone były jego fotografie. „Będziesz prywatną sz**tą, s**ą do spełniania moich poleceń, zachcianek. A będzie ich dużo” – to kolejne przykłady zachowania, które nie przypadło do gustu opinii publicznej.

Po ujawnieniu SMS-ów kuria pozbawiła go prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego. Oprócz tego nakazano duchownemu podjęcie terapii i poddanie się pokucie w miejscu, które wskazane zostało przez arcybiskupa Józefa Guzdka. „Powodem powyższej decyzji jest skandaliczne i niegodne postępowanie księdza, które spowodowało uzasadnione oburzenie, smutek, ból i przygnębienie oraz stało się źródłem wielkiego zgorszenia” – informowały kościelne władze w komunikacie.

Mazowsze. Wypadek w Ząbkach. „Mężczyzna wtargnął na tory”

Z nieoficjalnych ustaleń redakcji portalu Onet wynika, że ks. Dębski miał zostać potrącony przez pociąg w podwarszawskich Ząbkach. Sam wypadek potwierdziła wołomińska straż pożarna. „Ze wstępnych ustaleń wynikało, że mężczyzna wtargnął na tory w miejscu zabronionym” – czytamy.

Czytaj też:

Nocny alarm w oknie życia. To pierwszy taki przypadekCzytaj też:

Nie żyje słynny telewizyjny kaznodzieja. Jego życie było pełne niemoralnych skandali

Myśli samobójcze, depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz też skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć do najbliższego szpitala psychiatrycznego.