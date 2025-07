Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Co czeka go po lądowaniu?

Statek, który odłączył się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w poniedziałek o godzinie 13:15, spędził w locie powrotnym około 22 godzin. Teraz ponownie wejdzie w atmosferę ziemską. Kapsuła zostanie wodowana w wodach Oceanu Spokojnego, u zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych – w pobliżu Kalifornii.

Po lądowaniu kapsułę przejmie specjalistyczny statek należący do firmy SpaceX. Z jego pokładu załoga misji zostanie przetransportowana śmigłowcem do Houston, gdzie odbędzie się dalsza część procedur po powrocie z orbity. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo – relację po godzinie 11:00 zaplanowały stacje TVN24 i TVN24+.

Powrót na Ziemię to dopiero początek wyzwań

Ekspert do spraw eksploracji kosmosu, doktor Krzysztof Kanawka, w rozmowie z radiem TOK FM zaznaczył, że pierwsze momenty po wylądowaniu będą stanowić dla astronauty ogromne wyzwanie. Mimo że Polak cieszy się dobrą kondycją, to przystosowanie się do ziemskiej grawitacji po pobycie w stanie nieważkości wymaga czasu i odpowiedniego nadzoru.

Proces readaptacji organizmu zostanie przeprowadzony pod ścisłym nadzorem lekarzy. Pierwsze kroki astronauci stawiają zazwyczaj z pomocą specjalistycznego personelu. Następnie astronautę czeka tygodniowa kwarantanna – w tym czasie będzie przechodził liczne badania, a jego stan zdrowia i aktywność fizyczna będą szczegółowo monitorowane.

Kwarantanna i powrót do sił

Podczas odosobnienia dostęp do astronauty będą mieli wyłącznie pracownicy medyczni. Tego rodzaju procedura jest standardem, niezależnie od tego, czy misja była organizowana przez państwowe agencje, takie jak Europejska Agencja Kosmiczna, czy też przez sektor prywatny.

Dopiero po zakończeniu badań i potwierdzeniu pełnej sprawności fizycznej oraz zdrowotnej, Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie mógł spotkać się z bliskimi, udzielić pierwszych wywiadów i wziąć udział w oficjalnych uroczystościach powitalnych.

Jak podkreślił doktor Kanawka, powrót do formy wspomagany jest zazwyczaj przez odpowiednie ćwiczenia fizyczne. W przypadku polskiego astronauty można się spodziewać treningów obejmujących jazdę na rowerze, pływanie oraz inne aktywności przywracające pełnię sprawności.

Misja naukowa z polskim udziałem

Sławosz Uznański-Wiśniewski brał udział w misji Ax-4 razem z trójką innych astronautów: Peggy Whitson ze Stanów Zjednoczonych, Tiborem Kapu z Węgier oraz Shubhanshu Shuklą z Indii. Misja rozpoczęła się 25 czerwca, a dzień później kapsuła Dragon Grace połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną.

W trakcie pobytu na orbicie, polski astronauta realizował założenia programu IGNIS – krajowej misji technologiczno-badawczej. W jej ramach przeprowadził 13 eksperymentów opracowanych przez naukowców oraz firmy z Polski, a także zrealizował 30 pokazów o charakterze edukacyjnym.

