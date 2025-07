Zbieg okoliczności związany z Piramidą Cheopsa. Prędkość światła ukryta we współrzędnych

Piramida Cheopsa to najbardziej znana na świecie budowla starożytnych Egipcjan. Zbudowana została około roku 2560 lat p.n.e., aby stać się grobowcem faraona Cheopsa. Znajduje się na płaskowyżu w Gizie, w północnym Egipcie. Jej szerokość geograficzna 29,9792458°N.

Wartość ta jest podejrzanie zgodna z prędkością światła w próżni – 299 792 458 metrów na sekundę. Obie wartości są więc ze sobą zaskakująco zgodne. Dla fanów teorii spiskowych może to być niepodważalny dowód na wsparcie kosmitów przy budowie piramid. Prawdopodobnie jest to jednak jedynie zbieg okoliczności.

Jak szacowano prędkość światła w przeszłości?

Uważa się, że pierwszym człowiekiem badającym prędkość światła był Ole Rømer, duński astronom, który W 1676 roku oszacował tę wartość na 226 663 kilometrów na sekundę – 24,4% poniżej rzeczywistej wartości.

Starożytni Egipcjanie prawdopodobnie nie znali rzeczywistej prędkości światła w próżni. Zdaniem historyków nie posiadali odpowiednich przyrządów, które pozwoliłyby zmierzyć prędkość fotonów. Piramida Cheopsa powstała ponad 4 500 lat temu. W tamtych czasach nie posługiwano się metrem jako jednostką długości. Egipcjanie wykorzystywali do tego celu łokcia (w przybliżeniu 52,36 cm). Przeliczając prędkość światła na tę jednostkę, otrzymamy około 571 033 253 łokci na sekundę – co już nie jest zaskakująco zgodne ze współrzędnymi piramidy.

Piramida Cheopsa w Gizie. Teorie spiskowe rozpalają wyobraźnię internautów

Zgodność współrzędnych piramidy z prędkością światła to tylko jedna z ciekawostek, nad którą pochylić mogą się fani teorii spiskowych.

Odpowiednio przeliczając obwód budowli lub długość korytarzy szukano rzekomych zakodowanych wzorów matematycznych, danych astronomicznych, mistycznych liczb czy przepowiedni.

Wyobraźnię rozpala precyzja, z jaką zbudowano piramidę – znajduje się na terenie wyrównanym do maksymalnej różnicy poziomów wielkości 2 cm. Boki grobowca ustawiono względem stron świata z dokładnością 4 minut kątowych (1 minuta kątowa to 1/60 stopnia).

Internauci zastanawiają się też, jak zbudowana taką ogromną piramidę. Ma masę ponad 6 milionów ton i składa się z ustawionych z wielką precyzją ok. 2,3 mln bloków wapiennych o wadze ok. 2,5 tony każdy. Największe z nich dochodzą do 15 ton. Część fanów wierzy we wsparcie zaawansowanych technologicznie kosmitów, którzy pomogli przenieść i ustawić bloki. Zbieżność współrzędnych z prędkością światła to kolejny kamyczek do ogródka poszukiwaczy ciekawostek.

