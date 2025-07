Złoty Pociąg zlokalizowany. Kim są poszukiwacze?

Historia Złotego Pociągu na nowo pojawiła się w ostatnich tygodniach na pierwszych stronach polskich gazet. Wszystko za sprawą poszukiwaczy z grupy Złoty Pociąg 2025, którzy pochwalili się sensacyjnym odkryciem. Badacze twierdzą, że w okolicy Zamku Książ odkryli podziemny tunel zamknięty stalową bramą, w którym znajdują się wagony ze skarbem. Grupa zaplanowała kilka etapów prac w lesie pod Wałbrzychem, a od Lasów Państwowych otrzymała zgodę na pierwszy z nich – poszukiwania z udziałem wykrywaczy metali.

Redakcji walbrzych.naszemiasto.pl udało się skontaktować z jednym z członków grupy. Mężczyzna uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej zespołu badaczy.

– Jesteśmy trójką znajomych, która zawiązała zespół pod nazwą „Złoty pociąg 2025” w celu rozwiązania jednej z największych zagadek II wojny światowej mającej miejsce na terenie Dolnego Śląska, czyli ukrycia składu kolejowego w rejonie Wałbrzycha – powiedział dziennikarzom.

Mężczyzna przekazał, że członkowie grupy mają różne kompetencje. Jeden z członków odpowiada za marketing i media społecznościowe, inny – za aspekty prawne poszukiwań. Siebie nazwał „odkrywcą”, nie podając jednak swojego imienia i nazwiska.

Złoty Pociąg zlokalizowany. Wiedza, doświadczenie i radiestezja

„Odkrywca” twierdził, że odnalazł tunel z trzema wagonami „dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i wybitnym zdolnościom radiestezyjnym” (radiestezja – pseudonauka zajmująca się rzekomym promieniowaniem i wykrywaniem tzw. żył wodnych, minerałów i innych obiektów za pomocą różdżki radiestezyjnej, wahadła lub bez przyrządów – red.).

– Z długotrwałych i wnikliwych badań radiestezyjnych, oraz innych danych geodezyjnych sporządzono dokumentację, która jest kompletna, pod względem fizycznym, matematycznym oraz logicznym – dodał, podkreślając, że wynik badań jest jednoznaczny.

Mężczyzna przekazał, że prace prowadzono na wielu punktach geodezyjnych, dzięki czemu „wyeliminowano możliwość jakiejkolwiek pomyłki, błędu”.

– Według mojej opinii w tych trzech wagonach, które wjechały do tunelu, są aktywa III Rzeszy – w tym głównie złoto, które miało być podstawą do odbudowania państwa, które w tamtym czasie chyliło się ku upadkowi – przekazał „Odkrywca” redakcji walbrzych.naszemiasto.pl. Jego zdaniem w wagonach było coś bardzo cennego, o czym świadczy tajność operacji ukrycia wagonów w tunelu, brak dokumentów oraz prace maskujące.

Mężczyzna opowiedział historię poszukiwań. Początkowo zajął się analizą skanu laserowego terenu, ukształtowania terenu, starych map. Następnie wytypował miejsca, gdzie możliwe byłoby ukrycie w terenie. Kolejny etap prac to wielodniowe, wielogodzinne wizyty w terenie, z których ostatecznie powstała dokumentacja.

„Odkrywca” zwrócił również uwagę na skalę prac mających na celu zamaskowanie tunelu. Wspomniał również o ustnych przekazach, plotkach mieszkańców Wałbrzycha i relacji przymusowego robotnika.

Poszukiwacz broni metody radiestezyjnej, „która uchodzi za kontrowersyjną”.

– Zaświadczam, że radiestezja to fizyka plus matematyka, tylko jest to dziedzina niezbadana i słabo opisana i zajmują się nią ludzie, którzy nie mają o niej zielonego pojęcia – przekazał. „Odkrywca” nazwał siebie „najlepszym radiestetą w Polsce, a być może i na świecie” w poszukiwaniu podziemnych pustek.

Poszukiwania Złotego Pociągu. Odwiert lub badanie geotechniczne

„Odkrywca” wypowiedział się również o najbliższych celach poszukiwaczy. Chcą oni udowodnić, że tunel i wagony znajdują się we wskazanym miejscu. Cel chcą osiągnąć „poprzez badania urządzeniami geotechnicznymi lub poprzez zrobienie odwiertu”.

Poszukiwacz dodał, że jego grupa bierze pod uwagę zbiórkę w internecie na prace w późniejszym etapie. Zapowiedział również zwołanie w lipcu konferencji prasowej, na której przedstawione zostaną wyniki badań oraz raport. Grupa „Złoty Pociąg 2025” zamierza się ujawnić.

