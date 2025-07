Internetowy pszczelarz krytycznie o miodzie. „Najgorszy produkt”

Profil Pszczelarza z Wąchocka na TikToku śledzi ponad 170 tys. internautów. Opublikowane przez niego nagrania zebrały dotychczas ponad 6 mln polubień. Mężczyzna w swoich filmach porusza tematy związane z szeroko pojętym pszczelarstwem. Odpowiada na pytania internautów, dzieli się ciekawostkami oraz pokazuje pracę pszczelarza od kuchni. Prowadzi również sklep, w którym kupić można produkty z jego pasieki czy pszczele gadżety.

Pszczelarz z Wąchocka o miodzie. „Najgorszy produkt pszczeli”

W jednym z ostatnich filmów pszczelarz odpowiedział na pytanie fana, który chciał dowiedzieć się, czy miód może szkodzić. Odpowiedź może niektórych zaskoczyć.

– Miód to jest najgorszy produkt pszczeli. Wśród wszystkich produktów, jakie pozyskujemy, jak pyłek, pierzga, propolis i tak dalej, miód jest najgorszy – odpowiedział Pszczelarz z Wąchocka. Po chwili sprostował swoją odpowiedź, uznając, że jednak wosk jest najgorszy.

Mężczyzna udzielił bardziej szczegółowych wyjaśnień, czemu uważa miód za jeden z gorszych pszczelich produktów. Pszczelarz z Wąchocka przekazał fanom, że w skład miodu wchodzą głównie cukry – glukoza i fruktoza z niewielim dodatkiem innych składników. Zdaniem pszczelarza inne produkty tworzone przez pszczoły mają znacznie większy wpływ na ludzkie zdrowie niż cukry zawarte w miodach.

Miód to głównie cukier. Wysoka kaloryczność

Celebryta zwrócił też uwagę na wysoką kaloryczność miodu – około 300 kcal na 100 g. Nadmiernemu spożyciu miodu częściowo przypisał swoją nadwagę z przeszłości.

– Tak to już z tym miodem jest. Można do kawki, do herbatki. Ale trzeba uważać – powiedział.

Pszczelarz z Wąchocka sceptycznie podszedł też do rzekomych zdrowotnych właściwości miodu gryczanego, który reklamowany jest często jako „dobry na serce”.

– Nie za bardzo możemy w to wierzyć. Ja na przykład miód gryczany jadłem słoikami. Na tydzień słoiczek był, a i tak jednak serce chore, bypassy, choroba wieńcowa, trójnaczyniowa itd. Więc to nie za bardzo, że ten gryczany na serduszko – podzielił się swoją historią.

