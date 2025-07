Nieodpowiednia zakrętka potrafi zmarnować najlepsze przetwory. Na co uważać?

Bywają takie sezony, kiedy nie jesteśmy w stanie przejeść wszystkich darów lata. Owoce i warzywa musiałyby się zmarnować, a na to też ciężko pozwolić. Z pomocą przychodzą nam wtedy słoiki. Wszelkiego rodzaju kiszonki, kompoty i przetwory będą nam przez resztę roku przypominać o ciepłych miesiącach zbiorów.

Przetwory. Jak wybrać dobre zakrętki do słoików?

Wszytko to nie będzie jednak miało znaczenia, jeśli żywność będziemy przechowywać w zły sposób. Jednym z kluczowych elementów jest tutaj zakrętka do słoika, która powinna szczelnie przylegać do jego brzegów. Ich jakość czasem pozostawia sporo do życzenia, dlatego dobrze wiedzieć, jak odróżnić te porządne od nieodpowiednich.

Nie dajmy się nabrać na kolorowe nakrętki z nadrukami. Często cieszą tylko oko, a ostatecznie nie spełniają swojej podstawowej funkcji. Sprawdzajmy, czy przy zakręcaniu nie przeskakują, czy trzymają się gwintu i jeśli łatwo się odkształcają, podobnie może być z resztą partii.

Nieszczelne przetwory szybko się zepsują, dlatego lepiej postawić na solidne wieczka, wykonane z grubszej blachy i zwykle w jednolitych kolorach: białych, złotych lub czarnych. Modne bywają czasem zakrętki z wzorem w kratkę, ale i one są wykonane często z cienkiego, nietrwałego metalu.

Przed zakupem zakrętek najlepiej pamiętać o czterech punktach. Zawsze sprawdzajmy grubość blachy i unikajmy tej cienkiej. Sprawdzajmy informacje o normach i wybierajmy te z symbolem symbolem PN-079510 przed innymi. Jeżeli z kolei widzimy brak informacji o kraju produkcji lub normach, to zastanówmy się dwa razy przed zakupem. Czwarty punkt, to testy. Zakręćmy wieczko na słoiku, by sprawdzić, czy nie przeskakuje.

Czasami zapominamy też o tym, że zakrętki zużywają się z biegiem lat. Uważajmy na wyszczerbione wieczka, ale też na słoiki, które otwieraliśmy przy pomocy noża. Wtedy nawet dobre zakrętki nie uchronią nas przed najgorszym.

