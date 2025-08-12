Puma rzuciła się na 11-latkę. Rodzina cudem uniknęła tragedii

W niedzielny wieczór na prywatnej posesji w Malibu w amerykańskiej Kalifornii doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Incydent miał miejsce w pobliżu kurnika. Drapieżnik podszedł od tyłu i rzucił się na dziecko, gryząc je w ramię, nogę oraz dolną część pleców. Na szczęście obrażenia okazały się niezagrażające życiu. Poszkodowana została natychmiast przewieziona do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Pościg za rodziną

Krzyki dziewczynki usłyszała jej matka, która wraz z jednym z pozostałych dzieci ruszyła na ratunek. Wówczas puma skierowała swoją uwagę na nich i rozpoczęła za nimi pogoń. Rodzina zachowała jednak zimną krew – jeden z jej członków użył paralizatora, którego dźwięk spłoszył dzikie zwierzę. Dzięki temu wszyscy wyszli z opresji bez poważniejszych obrażeń.

Po zgłoszeniu incydentu na miejsce przybyli funkcjonariusze. W pobliżu odnaleźli pumę – poddano ją eutanazji. Obecnie trwają testy DNA mające potwierdzić, czy to właśnie ten osobnik zaatakował dziewczynkę.

Rzadkie, ale groźne ataki

Spotkania ludzi z pumami są rzadkie, jednak ich skutki mogą być tragiczne. W marcu 2024 roku w okolicach Georgetown pumie udało się zabić 21-letniego mężczyznę.

Z kolei we wrześniu ubiegłego roku w Parku Stanowym Malibu Creek drapieżnik zaatakował pięcioletniego chłopca, który na szczęście przeżył.

Czytaj też:

Rewolucja dla opiekunów psów i kotów. Oto, ile zapłacisz za pupilaCzytaj też:

To tutaj ryby sprzed setek milionów lat wyszły z wody. Przełomowe odkrycie Polaków