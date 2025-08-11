Rewolucja dla opiekunów psów i kotów. Oto, ile zapłacisz za pupila

Dotyczy to również osób, które zdecydują się przygarnąć zwierzę, które dotąd nie miało domu ani opiekuna. Za chipowanie i wpis do rejestru trzeba będzie zapłacić jednorazowo nawet 100 złotych. Dodatkowo gminy będą mogły egzekwować coroczną opłatę za posiadanie psa, która obecnie może wynieść maksymalnie 173,57 złotych.

Chip dla każdego psa. Ale nie dla każdego kota

Projekt przewiduje, że obowiązek chipowania i rejestracji obejmie wszystkie psy — bez względu na to, czy urodziły się przed, czy po wejściu w życie nowych przepisów. W przypadku kotów zasady będą łagodniejsze: rejestracja i chipowanie będą obowiązkowe tylko dla zwierząt ze schronisk oraz tych, które trafią do sprzedaży. W pozostałych przypadkach decyzja należeć będzie do właściciela.

Według danych Europejskiej Federacji Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych, w 2022 roku w niemal połowie polskich gospodarstw domowych mieszkał pies (około 8 miliona psów w całym kraju), a w czterech na dziesięć domów – kot (około 7,1 miliona kotów). To jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Cel? Mniej bezdomnych zwierząt

Twórcy ustawy podkreślają, że głównym celem KROPiK-u jest szybka identyfikacja właściciela zwierzęcia, które trafiło do schroniska. Dziś to gminy pokrywają koszty odłowu, utrzymania i leczenia takich zwierząt. Po wejściu w życie nowych przepisów wydatki te mają spaść, a liczba bezdomnych psów i kotów – zmniejszyć się.

W Ocenie Skutków Regulacji przyjęto, że chipowanie i rejestracja będą kosztować maksymalnie po 50 złotych każda. Oznacza to, że opiekun zapłaci około 100 złotych za jedno zwierzę. Jeśli gmina wprowadzi maksymalną opłatę za posiadanie psa, łączny roczny koszt utrzymania pupila może wzrosnąć o kolejne 173,57 złotych.

Ogromne wpływy dla samorządów

Ustawodawca szacuje, że gdyby wszystkie gminy wprowadziły maksymalną opłatę i do rejestru trafiło 5 milionów psów, do budżetów samorządów mogłoby wpływać prawie 868 milionów złotych rocznie.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 3 lat od ogłoszenia. Opiekunowie starszych psów będą mieli dodatkowe 3 lata na spełnienie nowych obowiązków.

